El Festival de la Guitarra con Los Planetas y Siloé y el Córdoba Live con La Oreja de Van Gogh marcan el ritmo del primer fin de julio en Córdoba

La Oreja de Van Gogh, en Córdoba, con Amaia Montero

El festival Córdoba Live recibe este sábado 4 de julio a La oreja de Van Gogh, que ha incluido a la capital en su gira ‘Tantas cosas que contar’, con la que el grupo donostiarra celebra su 30º aniversario en la música y el esperado regreso de Amaia Montero.

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los miembros del grupo.

La cita es en el recinto del Córdoba Live en El Arenal, con un aforo de 13.000 espectadores.

‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El viernes 3 de julio, es el turno de la representación de Jodidas pero contentas, de Producciones Avanti. Se trata de una reflexión divertida y mordaz sobre la complejidad de ser mujer en la actualidad, abordando lo exigente y mil veces contradictorio del rol femenino.

Escena de 'Jodidas, pero contentas' / CÓRDOBA

Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes la presentación de la decimoséptima edición de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026, que se celebrarán del 3 al 5 de julio, en el municipio de Añora, en las que participarán 48 equipos, procedentes de toda España y del extranjero y con miembros que van desde los 16 hasta los 80 años. Una iniciativa que se consolida como motor económico, turístico y social de la comarca, contribuyendo así a combatir la despoblación mediante la puesta en valor de los juegos y tradiciones populares.

Participante en una prueba de las Olimpiadas Rurales de Añora en una edición anterior. / CÓRDOBA

Trading Card Coleccionables llega a Córdoba

El Campus Córdoba, ubicado en la avenida Menéndez Pidal, en la antigua facultad de Agrónomos, acogerá la mayor feria de coleccionismo del sur de España el próximo sábado 4 de julio. Se trata del Trading Card Coleccionables (TCG), un evento del que se esperan más de 500 asistentes a sus 50 expositores, centrados en el mundo del videojuego y la fantasía.

El TCG, también denominado Córdoba Cardshow, se celebrará desde las 10.00 a las 20.00 horas. En estas diez horas, los asistentes "podrán disfrutar de la compra, venta e intercambio de cartas, así como de torneos en directo al más puro estilo del coleccionismo”.

Cartas coleccionesbles de fútbol, en una tienda especializada. / Victòria Rovira / Prensa Ibérica

Café Cantante

Cita con el ciclo ‘Café Cantante’ en el Centro Flamenco Fosforito. Este sábado, a las 22.00 horas, Carmen Álvarez al baile, el cante de Belén Vega, la guitarra de Juanjo León y la percusión de Luismi Cruz. Entrada gratuita hasta completar aforo.