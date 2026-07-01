Puente Genil presenta el cartel del 60 Festival de Cante Grande 'Fosforito' en el Teatro Circo

El Teatro Circo ha acogido la presentación oficial del cartel anunciador del 60 Festival de Cante Grande Fosforito, una edición histórica con la que Puente Genil celebrará el próximo 14 de agosto el sesenta aniversario de uno de los festivales flamencos más veteranos y prestigiosos de Andalucía. La cita estará dedicada al insigne cantaor Antonio Fernández Díaz Fosforito, fallecido el pasado mes de noviembre, en reconocimiento a su decisiva contribución al flamenco y a su estrecha vinculación con un certamen del que fue impulsor y referente durante décadas. El acto ha estado presidido por el alcalde, Sergio Velasco, y la diputada de Recursos Humanos, Tatiana Pozo.

El acto ha comenzado con la presentación del cartel y una emotiva semblanza sobre la figura de Fosforito, pronunciada por Miguel Ángel Jiménez Valverde, quien ha repasado la trayectoria artística y humana del maestro pontanés, considerado una de las grandes voces del flamenco. La velada se ha completado con la actuación del cantaor Jorge Vilches, acompañado a la guitarra por Mariano Delgado, en una propuesta que ha rendido homenaje a la esencia más pura del cante.

Durante la presentación se ha dado a conocer el cartel artístico del festival, que reunirá a algunas de las principales figuras del flamenco actual junto a los representantes locales más destacados. Sobre el escenario de la Caseta Municipal actuarán Mayte Martín, Manuel Moreno Maya El Pele, María Terremoto, Julián Estrada y David Pino, mientras que el baile correrá a cargo de Inmaculada Carmona, acompañada por su cuadro flamenco. La presentación de la noche será responsabilidad de Lourdes Gálvez del Postigo.

Un cartel de nivel para el 60 aniversario

Este año, los dos cantaores locales, David Pino y Julián Estrada, compartirán cartel en una edición tan significativa junto a tres grandes figuras del flamenco como Mayte Martín, El Pele y María Terremoto, para ofrecer una noche inolvidable. Al toque estarán Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero.

Respecto al homenaje al maestro pontanés, la concejala María Delgado ha recordado que el reconocimiento era una decisión compartida por toda la Corporación municipal. "Fosforito fue el precursor del Festival, asistía a todas las ediciones y, desgraciadamente, esta será la primera en la que no podremos contar con él. Queremos rendirle un homenaje póstumo con todo el cariño y que también sea un reconocimiento para su familia", ha afirmado.

La edil ha destacado igualmente la importancia histórica del certamen, que alcanza seis décadas de vida convertido en una de las grandes referencias del flamenco andaluz. "Son 60 años que hacen de este festival uno de los más antiguos e importantes de Andalucía. Dedicárselo a nuestra Llave de Oro del Cante es un acto de justicia hacia un artista universal que llevó el nombre de Puente Genil por todo el mundo", ha añadido.

El 60 Festival de Cante Grande Fosforito cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba y Bodegas Delgado, además del respaldo de una subvención provincial destinada a proyectos culturales de especial relevancia en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Tras la presentación del cartel, las entradas ya se encuentran a la venta con los precios habituales: 15 euros para las localidades numeradas individuales, 10 euros para las entradas de jubilados y jóvenes, y 25 euros para las localidades de pareja.