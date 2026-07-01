Paco Peña vuelve a casa y conmueve en el Festival de la Guitarra de Córdoba con su visión del flamenco destilada en 'Solera'

Tener solera significa tener identidad, conectar desde el presente con lo antiguo, con el pasado, con la raíz, justo lo que se ha visto esta noche en el Gran Teatro de Córdoba. Paco Peña ha vuelto a casa para inaugurar la 45 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba (un evento que él mismo puso en marcha hace más de cuatro décadas y al que ya casi no reconoce), poniendo la guinda a la gira de Solera, el espectáculo con el que ha recorrido medio mundo granjeándose el favor de la crítica.

A sus 84 años recién cumplidos, el maestro de la guitarra y su compañía han reivindicado el valor del trabajo bien hecho, de la maduración pausada y de la tradición flamenca que se reinventa sobre el tablao. Enel escenario, se ha visto el fruto del talento combinado de Paco Peña y Jude Kelly, exdirectora artística del Southbank Centre, un dúo que ha sido capaz de aunar el dominio de la guitarra de Peña con el poderío de un cuadro flamenco de alto voltaje y la destreza escénica de la directora. La edad no parece haber restado maestría al guitarrista, al contrario, le ha concedido un plus de sensibilidad y expresividad a su interpretación, servida en sorbos pequeños.

Paco Peña inaugura el Festival de la Guitarra 2026 con 'Solera' / Manuel Murillo

El show arranca con una primera parte que recrea una sala de ensayo, con los artistas vestidos de calle, a ritmo de seguiriyas, bulerías y tangos. La idea es representar el saludable intercambio entre la sabiduría y la experimentación a la hora de crear material para una obra musical o teatral. Se suceden así los distintos palos, desde el cante por romances al baile por soleá de Ángel Muñoz que deja paso después al baile en aire con las guitarras de Dani de Morón y Rafael Montilla y a unos tanguillos. Los miembros del grupo con más edad se entusiasman al ver la energía, la ambición y el virtuosismo de los jóvenes, así como las ganas por innovar que demuestran.

La idea es que el espectador pueda conocer las tripas del flamenco, lo que no se ve, el momento del intercambio de ideas entre generaciones que hace posible que la tradición permanezca y se renueve al mismo tiempo. Para Peña, "este espectáculo propone una reflexión sobre el paso del tiempo". El ensayo continúa por seguiriyas, con Iván Carpio al cante y Paco Peña a la guitarra, al que sucede Rafael Montilla y la cantaora y Dani de Morón con Iván para rematar todos al unísono, despertando la admiración del público. Uno de los momentos más simbólicos y entrañables del espectáculo se produce tras el solo de Paco Peña, que interpreta una farruca tradicional al estilo de Sabicas, en contraste con la visión contemporánea de Dani de Morón, que culmina con ambos evocando a Sabicas y un apretón de manos que bien podría resumir el espíritu de Solera.

Solera revela cómo el poso de la sabiduría que representa Peña, combinada con el talento de bailaores y músicos de menos edad son la base del flamenco del presente y del futuro. De ahí que junto a la guitarra de Paco Peña suenen las de otros de menos edad que él, como un virtuoso y apasionado Dani de Morón al que el maestro mira consciente de que por momentos brilla más que él, el torbellino cordobés Rafael Montilla Chaparro Hijo, aliado indiscutible de Paco Peña Flamenco Dance Company y el extraordinario percusionista Julio Alcácer, que completa con maestría el conjunto sonoro.

Con la misma filosofía de intercambio generacional, conversan sobre las tablas tres grandes bailaores: Ángel Muñoz, Adriana Bilbao y Gabriel Matías. Ángel Muñoz, en plena madurez artística, deslumbra en solitario con su zapateado rápido y expresivo, junto a una bailaora que personifica la pasión y la sensualidad del arte flamenco tradicional y el joven bailaor brasileño Gabriel Matías, un diamante con luz propia. En la segunda parte, la compañía remata con un espectáculo formal, sinformato de ensayo, que culmina la fiesta flamenca situando en el foco los distintos géneros, sin perder el diálogo constante entre innovación y tradición. Paco Peña, artista cordobés afincado en Londres desde hace años, ha vuelto a ser profeta en su tierra con un espectáculo dedicado a la memoria de su hermana Rosarillo, que falleció mientras él le daba forma. Más de dos horas de flamenco auténtico que se llevó el premio del aplauso unánime y emocionado de Córdoba. Entre el público se vio a David Pino, Marisol Membrillo, Juan Carlos Villanueva y otras figuras de la cultura cordobesa que arroparon al guitarrista.

Love of Lesbian, primera cita en la Axerquía

En el Teatro de la Axerquía, Love of Lesbian consiguió detener el tiempo con un repertorio mezcla de sus temas clásicos como Club de fans de John Boy o El poeta Halley con las canciones de su último álbum como Ejército de salvación, que da nombre a la gira. La banda catalana ha hecho parada en el Festival de la Guitarra de Córdoba para celebrar con su público su anunciada despedida, tras 25 años de carrera, que derivará en una pausa indefinida.

Víctor Castro

El grupo fue aclamado por el público, que tuvo la oportunidad de conectar con Santi Balmes y su gente en una noche tan cálida como emocionante y nostálgico. Ya lo dijeron ellos, "esto no es un adiós, sino un 'hasta pronto' de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido". Tocará esperar antes de verlos de nuevo. Love of lesbian ha estrenado así el escenario del teatro al aire libre, que este jueves recibirá a otras dos bandas explosivas, Sanguijuelas del Guadiana y los Aslándticos, que juegan en casa con otro aniversario, en este caso, por veinte años de trayectoria musical.