Paco Peña despide gira y Love of Lesbian cierra 25 años en la jornada inaugural del Festival de la Guitarra de Córdoba

Paco Peña y Love of Lesbian inaugurarán este miércoles oficialmente el 45 Festival de la Guitarra de Córdoba con dos conciertos que tienen cierto sabor a nostalgia y compromiso con la música. El guitarrista cordobés que fundó el festival hace cuatro décadas despedirá en el Gran Teatro la gira del espectáculo Solera, que le ha llevado por múltiples escenarios mientras que Love of Lesbian llevará al Teatro de la Axerquía el tour Ejército de salvación, que celebra el disco con el que esta influyente banda del indie español está llamada a cerrar una etapa después de 25 años de carrera.

Ambos conciertos darán el pistoletazo de salida a una edición especial del Festival de la Guitarra que empezó la semana pasada con tres conciertos a modo de prólogo, dos de Vicente Amigo y el tributo a Dire Straits, con entradas agotadas en ambos casos.

Paco Peña, creador de la primera cátedra de guitarra flamenca de la Universidad de Rotterdam y embajador del Festival de la Guitarra en todo el mundo, presentará en Córdoba una producción que le ha granjeado numerosos éxitos y que nació de la colaboración entre el guitarrista y la directora Jude Kelly, con coreografía de Fernando Romero y la colaboración musical de Dani de Morón. El espectáculo está dedicado a la memoria de Rosarillo, la hermana de Paco Peña fallecida en Córdoba durante los ensayos.

Love of Lesbian presentarán 'Ejército de salvación' este miércoles en el Teatro de la Axerquía de Córdoba. / CÓRDOBA

Love of Lesbian llega a Córdoba con cuatro nominaciones a los Grammy Latino bajo el brazo y un disco que ha dado muchas alegrías a la banda, grabado con colaboraciones de grandes músicos como Rigoberta Bandini, Eva Amaral, Zahara, Leiva y Jorge Drexler. Proponen un espectáculo emocional, nostálgico y reflexivo que, lejos de la explosión de sus primeros años, pone en primer plazo la conexión con el público y la celebración de una larga relación con sus fieles.

Programación del Festival de la Guitarra 2026. / Ramón Azañón

Como es habitual, el Festival de la Guitarra contará en esta edición con una nutrida representación de guitarristas de todos los géneros, algunos de ellos viejos conocidos en Córdoba como José Antonio Rodríguez, David Russell o Manuel Barrueco. Flamenco, rock, guitarra clásica, jazz, indie y música de raíz se darán la mano hasta el próximo 11 de julio en los escenarios del Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de la Axerquía con más de una veintena de conciertos aptos para todos los gustos y edades. El festival ofrecerá conciertos de figuras conocidas por el gran público como Siloé, Loquillo, Luz Casal o Los Planetas, por artistas consagrados como Stanley Clarke, Teddy Bautista o el propio Paco Peña, propuestas novedosas como Mononeon o Rycardo Moreno, Cardamomon Trio & Linda Alahmad o el concierto de Leonor Watling y Leo Sidran, además de homenajes a Blanca del Rey, Enrique Morente, Paco de Lucía y Los Aslánticos, que celebrarán sus veinte años de carrera en un concierto junto a Sanguijuelas del Guadiana (ver gráfico).

Paco Peña y David Pino, en el ciclo 'La guitarra cuenta', este martes. / rafa alcaide

'La guitarra cuenta', charlas abiertas en la Sala Telares

Los conciertos del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba transcurrirán de forma paralela al programa formativo y a los encuentros entre el público y los alumnos y algunos de los protagonistas de este año, como el de este martes, con Paco Peña y David Pino. Este miércoles, La guitarra cuenta recibirá a Teddy Bautista y Pablo Salinas en la sala Telares del Gran Teatro. Allí conversarán con los asistentes sobre el estreno absoluto de la ópera electrónica El periplo de las heroínas. Los amantes de la guitarra tendrán oportunidad también de escuchar y conversar con José Antonio Rodríguez el 2 de julio, en una cita moderada por Miguel Moreno Linares; con Juan Manuel Cañizares el 7 de julio, que charlará con Guillermo Castro, y con Blanca del Rey el 10 de julio, acompañada por José María Velázquez-Gaztelu. Todos los encuentros darán comienzo a las 12.30 horas en la sala Telares del Gran Teatro con entrada libre hasta completar aforo.

Para el público infantil

El Festival de la Guitarra no se olvida de los niños y las familias y ha organizado dos conciertos pensados para ellos. El primero será el 4 de julio a las 11.00 horas en el Bulevar Gran Capitán y lleva el título de Qué raro... ¿verdad? La compañía Hermanos Inconfundibles pondrá en pie este espectáculo mezcla de humor, circo y música que cuestiona los límites de lo normal y lo verdaderamente raro. En plena calle, la entrada es libre y gratuita. El domingo 5, en el mismo sitio y a la misma hora, la compañía La Banda de Otro presentará Rodeo, un original desfile de vaqueros andaluces donde la mitad del público es falso.

Proyecciones en la Filmoteca

La Filmoteca también se suma a la cita con la guitarra en Córdoba con varias proyecciones a las 20.30 horas. Las próximas serán el 6 de julio, cuando se verá Omega, el documental sobre el álbum homónimo de Enrique Morente dirigido por Gervasio Iglesias y José Sánchez Montes. El 7 de julio se proyectará Amores Brujos, dirigida por Lucía Álvarez, una película que narra la importante unión entre Manuel de Falla y María Lejárraga.

Actividades complementarias

Las actividades complementarias del festival incluyen una exposición antológica de fotografía dedicada a la guitarra en la Casa Góngora y las 22 Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra, de entrada libre hasta completar aforo. Este ciclo, con más de treinta años de trayectoria, se centra cada año en nombres propios de la guitarra. En esta ocasión, tres especialistas harán un recorrido por las distintas áreas estudiadas a lo largo de los años, con tres ejes fundamentales: la guitarra clásica, la guitarra flamenca y guitarras de otros estilos. Los interesados pueden acudir a las exposiciones los días 7, 8 y 9 de julio en Casa Árabe y escuchar las intervenciones de Julio Gimeno, David Pino y Luis Medina.