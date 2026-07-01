La Feria de Artes Escénicas de Palma del Río alcanza su ecuador en una jornada que mezcla veteranía y frescura

La Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río ha presentado en esta tercera jornada el resultado de la suma entre la experiencia de la veteranía de grandes compañías como Atalaya Teatro, Truca Circus o Mago Migue y la frescura del talento nuevo de esta edición, con nombres como Las Lunas y Lajoven. La jornada ha comenzado con el premio Feten 2026 al mejor espectáculo de danza, con una propuesta orientada a las emociones del público más infantil, de 3 a 6 años.

La tarde ha dado comienzo con más de 40 grados en la calle, pero fresquito en la Sala Valle Inclán, donde se ha representado Amor(a)muerte por parte de la compañía granadina Las Lunas, donde dos personajes femeninos se encuentran en un entorno agobiante simbolizado por una bolsa de plástico omnipresente que angustiaba a todo el público. La sevillana María Castañeda ha presentado Hecatombe, una propuesta a caballo entre las artes vivas, la autoficción y el lenguaje audiovisual. La veterana y prestigiosa compañía sevillana Atalaya Teatro ha representado Lorca’s Indómitas con la figura de Federico García Lorca sobrevolando toda la obra. Atalaya Teatro nunca defrauda en la Feria de Palma y muchos han sido los que han acudido a las butacas para asistir a un espectáculo impecablemente representado.

La compañía La Castañeda ha presentado 'Hetacombe'. / Gerardo Sanz

Un estreno en el Paseo Alfonso XIII

El estreno de Return de Carlo Mô ha llenado de humor y gestos el Paseo Alfonso XIII ante la mirada atónita de un público veraniego lleno de niños al caer la tarde. Un acierto para el público familiar, que también había creado expectación y que no defraudó. El teatro con mayúsculas también se sube este miércoles a las tablas del Coliseo con LaJoven y su obra Invisible, que relata la historia ya narrada en el libro de Eloy Moreno. La adolescencia, el acoso escolar y los sentimientos a esta edad son la materia prima de esta obra inigualable que ha despertado mil sensaciones entre el público. El punto y seguido llega de la mano de Truca Circus con un gran Alboroto en el Paseo Alfonso XIII, a base de juegos de equilibrio y humor que cerrarán la calurosa noche del miércoles.

'Invisible' de Lajoven. / MUÑOZ CARO

Dentro de los encuentros profesionales han destacado dos, la presentación de la asociación Atica (Asociación de Teatro Independiente para las Compañías Andaluzas), que preside Ricardo Iniesta y ha expuesto su declaración de intenciones frente a los profesionales del sector. También la nueva guía TIJA de Buenas Prácticas en la Exhibición de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en Andalucía, que nace con el objetivo de convertirse en una herramienta de referencia para profesionales, programadores, espacios escénicos e instituciones.

Cartel del jueves

Este jueves 2 de julio, la feria pondrá en pie siete espectáculos con visiones de integración, magia y propuestas infantiles. La mañana será para Sendas de verano, de la compañía Nómadas, que propone un viaje hacia la madurez. Compartirá la mañana la compañía Bocagrande con la obra de su mismo nombre, que llega a la sala La Caseta a las 12.30 horas con una obra también para los peques de la casa.

Por la tarde, el Mago Migue ofrecerá su espectáculo Íntimo, confidencias de un prestidigitador, a las 18.00 horas, en la sala Reina Victoria. El teatro de superación llega a las 19.30 horas a la sala Reina Victoria con La alegría, de Serendipia Global, contando la historia de Julia, que cuida de su hijo de 20 años con parálisis cerebral. El espectáculo a la calle se trasladará con la compañía Rebe al Rebés, al caer la tarde, a eso de las 20.45 horas con La orilla. El teatro que hace reflexionar e invita a una escucha pausada de todo lo que pasa en escena llegará con Conserveras del tiempo, de La Misma Tara, y Factoría Echegaray, a las 21.30 horas, en el teatro Coliseo. La noche se cerrará en el Paseo Alfonso XII con Animasur Teatro y El caballo de Adela se llama Federico, que promete dar que hablar en la noche del jueves.