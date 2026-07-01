De la esencia clásica al rock mestizo: Manuel Barrueco, Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos aterrizan este jueves en el Festival de la Guitarra de Córdoba

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba no entiende de jerarquías de género. Manuel Barrueco, uno de los guitarristas clásicos más importantes del mundo, tomará este jueves el Teatro Góngora a las 20.30 horas con un programa de hondo calado iberoamericano; mientras Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos llevarán el rock mestizo al Teatro de la Axerquía a las 22.00 horas. Manuel Barrueco, viejo amigo del festival y reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas más importantes de nuestro tiempo, abrirá el ciclo de guitarra clásica este año.

Nacido en Cuba y formado en Estados Unidos, Barrueco ha llevado la guitarra a las salas más relevantes del mundo. La primera parte del recital está dedicada a Manuel M. Ponce con dos de sus sonatas -la Sonata Clásica y homenaje a Fernando Sor, y la Sonata Meridional-, obras escritas en estrecha colaboración con Andrés Segovia que forman parte del gran repertorio guitarrístico. La segunda parte presentará una selección de las Danzas Españolas, de Enrique Granados, piezas concebidas para piano que en manos de Barrueco revelan una dimensión tímbrica nueva y una afinidad natural con el carácter de cada danza.

Sanguijuelas en el Guadiana. / Vera Valentín

La noche reivindicará el rock construido desde la periferia

La noche reivindicará en la Axerquía el rock construido desde la periferia y el compromiso con la autenticidad. Sanguijuelas del Guadiana y Aslándticos compartirán el escenario en un espectáculo que reúne dos generaciones y dos maneras de entender la música desde las raíces. Sanguijuelas del Guadiana son tres jóvenes criados en la Siberia Extremeña que tomaron las influencias de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana para convertirlas en algo propio: una propuesta construida desde el regreso al pueblo y la honestidad de quien no cede ante los atajos, que los ha llevado de los ensayos en Casas de Don Pedro a los escenarios nacionales de la mano de Infarto Producciones.

Los Aslándticos. / CÓRDOBA

Los Aslándticos celebra su 20º aniversario

Aslándticos, por su parte, celebra en casa sus 20 años: dos décadas desde que tres amigos comenzaron a tocar a las espaldas de la antigua fábrica de cementos Asland, construyendo un mestizaje entre reggae, flamenco, funky y pop que los ha convertido en uno de los grupos más queridos de la escena independiente española. Llegan con un nuevo disco a la vuelta de la esquina y con la energía de quien sabe que todavía tiene mucho que decir.

'La guitarra cuenta', con José Antonio Rodríguez

El ciclo divulgativo La guitarra cuenta continúa este jueves a las 12.30, en la Sala de Telares del Gran Teatro con el guitarrista José Antonio Rodríguez, que compartirá con el público y el alumnado las claves de su propuesta artística. Galardonado con el Bordón Minero a los 17 años y figura de referencia de la guitarra flamenca contemporánea, Rodríguez actúa el 4 de julio en el Gran Teatro con su quinteto en un programa que recorre palos propios desde una visión moderna y de hondo calado técnico. El encuentro es de entrada gratuita hasta completar aforo.

Además, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco acogerá los días 2 y 3 de julio el laboratorio creativo de Rosario la Tremendita —Cuando la voz encuentra su sitio. Laboratorio creativo entre voz e instrumento—, una de las propuestas más singulares del programa formativo. Cantaora de referencia de la nueva generación flamenca, la Tremendita propone un espacio de investigación sobre la relación entre voz e instrumento dirigido a intérpretes de nivel medio y alto.