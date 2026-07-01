El cine El Tablero de Córdoba volverá a convertirse este verano en sede de la ópera en gran pantalla con la celebración de la cuarta edición de óh!pera Summer, una propuesta cultural que acercará al público seis grandes títulos del repertorio lírico filmados en algunos de los escenarios al aire libre más espectaculares del mundo.

La programación se desarrollará entre el 9 de julio y el 17 de septiembre y llegará a ocho localidades andaluzas, además de proyectarse en 55 cines de 47 municipios de toda España bajo el formato Event Cinema, con pases limitados en el tiempo.

Seis óperas, una cada dos jueves

La edición de 2026 reunirá seis producciones internacionales: Tosca, desde el Macerata Opera Festival; Aida, desde el Teatro Greco de Taormina; Otello, desde el Festival de Salzburgo; Andrea Chénier, desde el Festival de Bregenz; Carmen, desde St. Margarethen; y Nabucco, desde el Festival Arena di Verona.

El cine del Tablero acoge este verano la cuarta edición de 'óh!pera Summer' con seis grandes títulos del repertorio lírico. / CÓRDOBA

El ciclo arrancará el 9 de julio con Tosca, de Giacomo Puccini, en una producción de Valentina Carrasco que traslada la trama a un set cinematográfico de los años cincuenta. El 23 de julio llegará Aida, de Giuseppe Verdi, grabada en el emblemático teatro siciliano de Taormina.

El 6 de agosto será el turno de Otello, también de Verdi, filmada en el Festival de Salzburgo, con dirección musical de Christian Thielemann y un reparto encabezado por José Cura, Dorothea Röschmann y el barítono malagueño Carlos Álvarez en el papel de Iago.

La programación continuará el 20 de agosto con Andrea Chénier, de Umberto Giordano, registrada sobre el escenario flotante del Lago Constanza en el Festival de Bregenz. El 3 de septiembre se proyectará Carmen, de Georges Bizet, desde la monumental cantera de St. Margarethen, en Austria.

El cine del Tablero acoge este verano la cuarta edición de 'óh!pera Summer' con seis grandes títulos del repertorio lírico. / CÓRDOBA

La clausura llegará el 17 de septiembre con Nabucco, de Verdi, desde la Arena di Verona, en una producción de Stefano Poda con Anna Netrebko como Abigaille.

La ópera en pantalla grande

La muestra busca ofrecer una forma distinta de acercarse a la lírica, combinando la calidad artística de los grandes festivales internacionales con la comodidad y cercanía de la sala de cine.

Según la organización, el objetivo no es solo proyectar ópera en el cine, sino ofrecer una experiencia de gran formato, con producciones pensadas para espacios monumentales y captadas con realización audiovisual para potenciar su impacto visual y sonoro en pantalla grande.

Tras reunir el pasado año a más de 15.000 espectadores, óh!pera Summer se consolida así como una de las propuestas singulares de la programación cultural estival, con vocación de atraer no solo a los aficionados a la ópera, sino también a nuevos públicos interesados en una experiencia escénica diferente.