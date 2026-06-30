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Cultura en Córdoba

Cómo y cuándo solicitar las invitaciones gratuitas para el concierto del Festival de la Guitarra en el Patio de los Naranjos

El espectáculo 'Entrecuerdas' reunirá el 7 de julio a Mozes Rosenberg y Bako Jovanović que fusionarán sonoridades de Europa del Este y virtuosidad instrumental

Mozes Rosenberg y Bako Jovanović protagonizarán el concierto del Patio de los Naranjos.

Mozes Rosenberg y Bako Jovanović protagonizarán el concierto del Patio de los Naranjos. / CÓRDOBA

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba ofrecerá un concierto gratuito con invitación en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral el próximo martes 7 de julio a las 22 horas. El espectáculo Entrecuerdas ocupará uno de los escenarios más singulares del festival y lo hará para presentar un encuentro entre el guitarrista de gypsy jazz Mozes Rosenberg y el virtuoso de la tambura Bako Jovanović.

Junto a Mozes Rozenberg a la guitarra manouche y Bako Jovanović en el tamburitza, estarán Matheus Nicolaiewsky con el contrabajo y Žika Jovanović, a la guitarra clásica.

El concierto ofrecerá un recorrido por las sonoridades de Europa del Este, donde la virtuosidad instrumental, la improvisación y la energía rítmica se combinan en un diálogo musical lleno de pasión y carácter. Según los entendidos, cuando Mozes Rosenberg y Bako Jovanović coinciden en el escenario, se produce el encuentro de dos extraordinarias personalidades musicales y de dos ricas herencias culturales, lo que promete un espectáculo musical que trasciende géneros, culturas y épocas, creando una velada inolvidable.

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La organización del festival ha informado de que las personas interesadas podrán retirar las invitaciones para acceder a este concierto a partir del 3 de julio a las 10.00 horas en taquilla y en la web del festival, con un máximo de dos por persona.

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