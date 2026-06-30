Cómo y cuándo solicitar las invitaciones gratuitas para el concierto del Festival de la Guitarra en el Patio de los Naranjos

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba ofrecerá un concierto gratuito con invitación en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral el próximo martes 7 de julio a las 22 horas. El espectáculo Entrecuerdas ocupará uno de los escenarios más singulares del festival y lo hará para presentar un encuentro entre el guitarrista de gypsy jazz Mozes Rosenberg y el virtuoso de la tambura Bako Jovanović.

Junto a Mozes Rozenberg a la guitarra manouche y Bako Jovanović en el tamburitza, estarán Matheus Nicolaiewsky con el contrabajo y Žika Jovanović, a la guitarra clásica.

El concierto ofrecerá un recorrido por las sonoridades de Europa del Este, donde la virtuosidad instrumental, la improvisación y la energía rítmica se combinan en un diálogo musical lleno de pasión y carácter. Según los entendidos, cuando Mozes Rosenberg y Bako Jovanović coinciden en el escenario, se produce el encuentro de dos extraordinarias personalidades musicales y de dos ricas herencias culturales, lo que promete un espectáculo musical que trasciende géneros, culturas y épocas, creando una velada inolvidable.

La organización del festival ha informado de que las personas interesadas podrán retirar las invitaciones para acceder a este concierto a partir del 3 de julio a las 10.00 horas en taquilla y en la web del festival, con un máximo de dos por persona.