'Showcases' y creaciones únicas en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río

Palma, Feria de las Artes Escénicas de Andalucía ha abordado su segundo día con un espacio novedoso, los showcases. Se trata de un formato dinámico diseñado para conectar de forma directa a los creadores con los programadores que se ha desarrollado en la mañana de este martes con cinco compañías elegidas entre 70 propuestas. La Sala Caseta ha reunido a decenas de profesionales para conocer cinco puestas en escena en un mismo pase y sin levantarse del asiento. El circo de los gerundios, de la compañía Alas Circo Teatro; ‘Metábasis’, de la compañía LaEle Art; Némesis la puso en escena Accidental Company, el teatro llegó con Los ciegos de Milagro Teatro y la danza fue cosa de DDC Danza con Blanco, sólido cristalino.

Durante la mañana también se han realizado las Jornadas de Networking de Impulso a la Internacionalización, una iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la que ha estado Manuel Romero, un palmeño amante del género. “Es un impulso real de cómo países latinoamericanos, europeos y africanos pueden trabajar en conjunto para la realización de actividades y programar espectáculos. Se ha vivido una sensación pura de conexiones” según manifiesta Manuel que además explica con orgullo que “Palma del Río se ha convertido en protagonista y el centro de esta actividad donde se ha fomentado Andalucía para que todo lo que se haga la madre sea Andalucía”.

Una de las jornadas de networking de Impulso a la Internacionalización. / M.R.T.

Por la tarde, la obra Debut de Rosa Romero ha sorprendido al público con un lenguaje entre la danza, el flamenco, la comedia y el teatro en una mezcla maravillosa que ha embaucado la audiencia de la sala. La compañía de David Montero ha representado Ser verbena cuyas entradas se han agotado y no cabía ni un alfiler. El Paseo Alfonso XIII ha albergado Erica para pollos de La Suite para sorprender con varias disciplinas de sus componentes con una actitud cercana al público familiar. Vanesa Aibar ha dado vida a su propio reflejo con Aibar-rabiA, con movimientos que han buscado la vanguardia en la danza en este espectáculo que monta tras el premio Max de Danza. Los tropiezos y caídas con elegancia y arte se dieron a las once de la noche en el Paseo Alfonso XIII con Mariposas de carretera en una noche calurosa con Judith Mata, Carlos Guerrero y Ana G. Morales. El broche de la noche lo puso también en el paseo Pies de gallina donde Ana F Melero y Luna Sánchez hicieron de sus cuerpos y sus melenas un mismo elemento para expresar y emocionar.

'Debut', de Rosa Romero, en el Festival de Palma. / Gerardo Sanz

Programa del miércoles

Este miércoles 1 de julio comenzará con una propuesta familiar con DA.TE Danza en la Sala Caseta con Únicos, un espectáculo que ha recibido el premio FETEN 2026 al mejor espectáculo de danza que juega con elementos como el equilibro, la movilidad y la fragilidad. La tarde comienza con Amor(a)muerte de la compañía Las Lunas que debuta en esta feria. Seguirán Hecatombe de La Castañeda a las seis de la tarde en la Sala Reina Victoria y Atalaya Teatro volverá a la feria con Lorca`s Indómitas, un ritual escénico que no tiene un texto único y que puede sorprender. Desde Cataluña llega el esperado espectáculo Returns de Carlos Mô que se representará en la calle. El teatro Coliseo acogerá Invisible, de la compañía LaJoven donde el bullying, la decepción y el amor adolescente harán de las suyas. La noche acabará en el paseo con el circo que nos propone Truca Circus y Alboroto, una mezcla de disciplinas que amenizarán la primera noche de julio.