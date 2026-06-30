La plaza de la Juventud acogerá el festival 'Planneo es Flama' con talento emergente el próximo 17 de julio

Talento a gusto de los más jóvenes. La delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado de la nueva oferta de ocio cultural prevista para este verano dentro del paraguas de los festivales de Planneo. Se trata de Planneo es Flama, una iniciativa musical nacida de una colaboración con los consejos de distrito, que tuvo que suspenderse el año pasado por motivos meteorológicos y cuyo objetivo es atender los gustos de los jóvenes a que les gusta el reguetón, el flamenco, además de dar una oportunidad a promesas del baile y de la música urbana.

La plaza de la Juventud, en el barrio de La Fuensanta, acogerá el 17 de julio a las 22.00 horas un concierto cuyo cartel estará encabezado por La Cebolla y Negro Jari, un dúo referente en el urbaflamenco. Otra de las artistas invitadas al evento será Dalia D. con Zona Neo 1 Urban 360º, que viene trabajando a lo largo de todo el año en la Zona Neo de El Higuerón, donde, según Cintia Bustos, "ha conseguido no solo formar un grupo artístico, sino consolidar una red de jóvenes, chicos y chicas, que cada fin de semana se reúnen para bailar, pasarlo bien y compartir un espacio seguro".

Talento cordobés presente en la figura de Yahel

El talento joven cordobés estará presente también en la figura de Yahel, una de las promesas musicales de la ciudad, según Bustos, "freestyler y cantante que fusiona reguetón, trap y flamenco". Participará, además, una artista muy conocida para la Delegación de Juventud de Córdoba como La Sakrah, artista emergente dentro del movimiento urbano, con una voz potente y una estética contemporánea. "Es, además, una mujer referente en esta disciplina desde hace muchísimos años", ha recalcado la concejala.

Este festival tiene un carácter inclusivo, por lo que los jóvenes que lo necesiten podrán solicitar el uso de mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva en la Delegación de Juventud (juventud.cordoba.es) o a través de las redes sociales.

Presentación del cartel de Planneo es Flama, en Córdoba. / CÓRDOBA

Dalia y Yahel han acudido a la presentación, donde han agradecido la oportunidad que se les brinda de mostrar su música. "Estamos trabajando mucho en esto, intentando mejorar y esta oportunidad es clave para seguir", ha asegurado Yahel, "para los artistas emergentes no es fácil mantener las ganas, espero que mucha gente venga a disfrutar de nuestra música". Dalia ha asegurado que le enorgullece participar en esta actividad. "Desde que entramos en la zona Neo Urban, hemos encontrado un grupo con el que salir los fines de semana y un ambiente saludable en el que bailar, compartir tiempo y hacer amistades", ha señalado, añadiendo que "este concierto nos permite dar a conocer nuestra música a los más jóvenes".