Alba Molina, Lya, Alberto de Paz y Ángel Reyes amenizarán las noches de verano de Córdoba en el ciclo 'Noches de música en la puerta'

La Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este martes el programa Noches de Música en la Puerta 2026 que pretende amenizar las noches de verano con una serie de conciertos que tendrán lugar en sábado durante los meses de julio y agosto. La concejala del ramo, Lourdes Morales, ha destacado que con esta iniciativa "el Ayuntamiento sigue apostando por la dinamización de nuestro casco histórico en las calurosas noches de nuestra ciudad". Todos los conciertos tendrán lugar en la Puerta del Puente a las 22 horas y la mayoría tendrá como protagonistas a artistas cordobeses "en un cartel que fusiona cante y baile flamenco, copla y música popular española".

El ciclo dará comienzo el sábado 18 de julio con el pianista cordobés Alberto de Paz con Nicolás Díaz a la guitarra y Patricio Cámara a la percusión y voz, quienes presentarán el espectáculo La banda sonora de Córdoba. El sábado siguiente, el 25 de julio, será Miguel Ángel Heredia quien presente su espectáculo En concierto. En este caso, Miguel Ángel no solo se centra en el cante o el baile de los palos más ortodoxos del flamenco, sino que ha orientado su actuación hacia el bolero y la copla.

El sábado 1 de agosto, el también cordobés Álvaro Vizcaíno amenizará la noche con Tú pa’ mí, un repertorio que fusiona flamenco, rumba, ritmos cubanos y copla. Será un espectáculo muy divertido, en el que incitará a todos los asistentes a bailar mientras escuchan la música de este artista cordobés, ha avanzado Morales.

Lourdes Morales, con el cartel del ciclo 'Noches de música en la puerta'. / CÓRDOBA

El sábado 8 de agosto, Alba Molina presentará Nuevo Día, una propuesta homenaje a sus padres, Lole y Manuel, pioneros del nuevo flamenco. En esta ocasión, acompañada de guitarra y palmas, interpretará versiones muy especiales de sus padres, además de otros clásicos.

El sábado 15 de agosto, el artista cordobés Ángel Reyes presentará su espectáculo Jondura, un encuentro flamenco en formato de sexteto, en el que comparte cante, baile, guitarra y compás.

El sábado 22 de agosto, podremos escuchar a la Banda de Música de la Estrella, de Córdoba, con su espectáculo Noche de verano, noche de estrella. Será un concierto que hará un recorrido sonoro por la música popular española, centrándose en el pasodoble, la copla y la marcha, dirigido por Matías de la Fuente.

El ciclo concluirá el sábado 29 de agosto, con Lya, cantante y compositora cordobesa que ha publicado ya cinco discos y que mostrará al público su espectáculo musical con ocho músicos en escena, en el que hará un recorrido por las canciones más importantes y populares de su trayectoria.

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Morales ha aprovechado para animar a todos los cordobeses y a todas las personas que visiten esta ciudad a que disfruten de este espectáculo "y, de esa forma, consigamos amenizar las noches de verano en Córdoba".