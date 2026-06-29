Palma del Río abre el telón a las artes escénicas

Este lunes se ha inaugurado Palma del Río, la Feria de las Artes Escénicas de Andalucía, que llega a su 43.ª edición. El Hotel Monasterio de San Francisco ha acogido al gremio en una inauguración en la que Ramón López, director de la feria, ha expuesto que serán “más de 600 los profesionales que pasen por Palma del Río estos días”. Desde este lunes y hasta el viernes serán 31 las propuestas escénicas en los distintos espacios de la ciudad, de las que “más del 50% vienen por primera vez a Palma del Río”, como ha dicho López.

El gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Francisco Javier Rivera, ha recordado que en esta edición la Junta de Andalucía “hace una apuesta más decidida por la Feria de Palma” porque se considera que “es una pieza estructural básica de todas las políticas hacia las artes escénicas que se hagan desde la Junta de Andalucía”. Rivera ha recordado las ayudas institucionales para el fomento de las artes escénicas que desde la Junta impulsan cada año. La Junta de Andalucía aportará al encuentro este año 196.500 euros, la presencia del Ballet Flamenco de Andalucía y la celebración de las Jornadas de Impulso a la Internacionalización de la Danza.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, por su parte, ha reseñado que “nos encontramos ante una propuesta que convierte a nuestra provincia en epicentro de las artes escénicas y lo hace con una programación plural que reúne teatro, danza, circo, performance y espectáculos de calle”. Para el máximo representante provincial, “la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río es un claro ejemplo de cómo los municipios han sabido convertir la cultura en toda una palanca de desarrollo”.

Autoridades en la jornada inaugural de Palma, Feria de las Artes Escénicas. / CÓRDOBA

La institución provincial cree que “cada uno de estos eventos atraen a miles de asistentes, lo que se traduce en riqueza para nuestro territorio”. A su vez, gracias a las puestas en escena, también se pone el foco “sobre nuestro patrimonio histórico, cultural, gastronómico” ayudando a proyectar “una imagen moderna, creativa y abierta de Córdoba”, comentó Fuentes.

Compromiso por la cultura

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, expresó que “algunas ciudades son reconocidas por su patrimonio, otras por su riqueza cultural y otras por su actividad económica. Pues Palma del Río siente con orgullo el decir que no solamente se le reconoce por esas cosas sino por algo más, por su compromiso con la cultura”. Para la regidora, esa visión es posible en parte por la Feria de las Artes Escénicas. La primera edil ha recordado cómo vive la ciudad la llegada del verano y la semana de la feria con vecinos disfrutando de la cultura y “que se vuelca por las artes escénicas”. Será la primera feria que cuente con dispositivos para personas con pérdida auditiva apostando por la inclusión con “sonido amplificado, audiodescripción, bucle magnético, además de receptores individuales y una pantalla led para el subtitulado de representaciones”, según expuso la alcaldesa.

Autoridades en la inauguración de la Feria de Artes Escénicas de Palma. / CÓRDOBA

Alfonso Zurro, premio Salvador Távora a la trayectoria

El director y dramaturgo Alfonso Zurro ha recogido el premio Salvador Távora a toda su trayectoria en la sesión inaugural de la Feria de la Artes Escénicas. El reconocimiento conecta de forma directa con los orígenes del encuentro, ya que estuvo presente en 1984, en la primera Muestra de Teatro Andaluz, con su obra Farsas maravillosas, en lo que sería el germen de la actual feria.

El dramaturgo se ha mostrado “muy emocionado” al recibir este galardón, que define como “un referente de las artes escénicas”. Quiso compartir la distinción con “todos los que durante tantos años me han acompañado, porque el teatro es un arte colectivo”. También ha recordado los inicios en Palma del Río participando con La Jácara. “Fuimos los primeros teatreros que pisamos estas tablas. En aquellos tiempos estaba todo por hacer. No había subvenciones, ni ayudas, ni otros inventos. Nos metíamos sin miedo al fracaso en cualquier berenjenal”. Así, Zurro ha repasado aquellos años iniciales, la ilusión de hacerse feria en 1992 una muestra teatral y la relación que se ha fraguado en los escenarios de la ciudad con diferentes colegas. “Pienso que a la feria de Palma hay que cuidarla, para que todas esas confluencias sigan apareciendo”, concluyó.

Alfonso Zurro, premio Salvador Távora a la trayectoria. / JOSÉ MUÑOZ CARO

La obra El día que el hombre pisó la luna, de la compañía Danza Mobile, que pone en escena a seis personajes en busca de su propio satélite, ha sido el espectáculo que ha abierto la feria, en la que, entre otras, se ha podido ver a compañías como las de Antonio Ruz, con Norma. En Norma, el coreógrafo cordobés nos invita a un ritual con cinco cuerpos diversos en el que ofrece fuerza, sutileza y poética visual.

Danza Mobile ha abierto esta edición de la Feria de Palma del Río. / Gerardo Sanz

Programación de este martes

En este martes la feria presenta una novedad, las Showcases, propuestas de teatro, danza y circo que tendrán lugar en la sala La Caseta de 10.00 a 12.00 horas con cinco propuestas: El circo de los gerundios, de la compañía Alas Circo Teatro; Metábasis, de la compañía LaEle Art; Némesis, de la compañía Accidental Company; Los ciegos, de la compañía De Milagro Teatro; y Blanco, sólido, cristalino, de la Compañía DDC Danza.

La tarde comenzará con Debut, de la compañía Rosa Romero, donde la intérprete pasa por varios estados anímicos. Será a las 18.00 horas en la Sala Reina Victoria. En el mismo lugar, una hora y media más tarde se representa Ser verbena, de la compañía David Montero, que se define como “una comedia para dos actrices, un músico y un putón verbenero”. A las 20.45 llegará La Suite, con Ética para pollos, un montaje callejero con Matilla, coreógrafo y Fran Torres, actor. El teatro Coliseo acogerá la compañía de Vanesa Aibar con Aibar-Rabia a las 21.30 y a las 23.00 horas, en el Paseo Alfonso XIII, llegarán Mariposas de carretera, con Judith Mata, Carlos Guerrero y Ana G Morales. El broche final al día será a las 23.30, también en el paseo con Ana F Melero y Luna Sánchez en la investigación física sobre la vulnerabilidad, el cuidado mutuo y la identidad femenina que han denominado Pies de gallina.