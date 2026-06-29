El Festival de la Guitarra de Córdoba acogerá el 3 de julio el estreno de 'El periplo de las heroínas', la ópera electrónica de Teddy Bautista

El Festival de la Guitarra acogerá el próximo 3 de julio el estreno absoluto de El periplo de las heroínas, un espectáculo producido en Córdoba que lleva la firma de Teddy Bautista y que ha contado con la dirección de Pablo Salinas y la cordobesa Nuria García. El mítico fundador de Los Canarios regresa a la música con una propuesta inspirada en el libreto original de su último trabajo discográfico Ciclos 5.0 -una creación de 1973 - y pretende rendir homenaje a las mujeres que han sido heroínas a lo largo de la historia. Esta ópera electrónica, un género novedoso creado para este espectáculo, parte del libreto del disco para construir una narración escénica. "La historia traza el viaje de mujeres desde Oriente hasta Occidente en diálogo con el imaginario de Marco Polo, y cada número funciona también como poema electrónico con identidad propia". La pieza estará interpretada exclusivamente por mujeres, con músicos e intérpretes invitados: el propio Teddy Bautista, el acróbata Alex Trickoso, Pablo Salinas y el cantante Pedro Ruy Blas, muy conocido en el ámbito del teatro musical.

Teddy Bautista y Pablo Salinas han explicado este lunes los detalles de este proyecto que en su opinión supone "una experiencia insólita". En cuanto a la centralidad de la mujer, han asegurado que "ya tocaba" y que "en este tiempo que vivimos, la inteligencia emocional de las mujeres nos está dando constantemente lecciones". Las entradas para el montaje, que tendrá una duración de 80 minutos, se pueden adquirir entre 17 y 25 euros.

Ensayo abierto de 'El periplo de las heroínas'. / MAM

Robot batería inventado por Pablo Salinas

Los cordobeses que acudan al estreno en el Gran Teatro a las 20.30 horas se encontrarán con "algo novedoso, una ópera electrónica en la que Pablo Salinas ha trabajado en formular un instrumento que interpreta por impulsos y que se programa". La robótica tiene su protagonismo en la obra, ya que incluye una sección de percusión de la que formará parte el robot batería inventado por Pablo Salinas. "Creo que es un espectáculo interesante por lo diverso que es, por la calidad de los elementos que lo componen y porque no se había hecho nunca antes algo parecido", han adelantado.

También han agradecido que el Festival de la Guitarra lo incluya en su programación. "El festival ofrece un programa muy transversal que va desde el flamenco más emblemático, del cante más hondo, hasta el símbolo que es la guitarra electrónica en estos tiempos", ha destacado Salinas. Para el músico, esta experiencia de dirección musical ha sido "un privilegio" porque "hemos contado con el apoyo del IMAE y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, además del talento de esta ciudad". En ese sentido, ha destacado que han podido encontrar "una colección extraordinaria de bailarinas de Córdoba".

Ciclos 5.0 es la primera producción de La Factoría del Musical Cordobés, un proyecto creado para descentralizar la formación y la producción de musicales y consolidar Córdoba como sede estable de creación, montaje y profesionalización del talento artístico.