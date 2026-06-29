El Festival de Cine de Belalcázar anuncia los cortometrajes que se verán del 22 al 25 de julio

El Festival de Cine de Belalcázar ha dado a conocer el listado de cortometrajes seleccionados para su cuarta edición, que se celebrará del 22 al 25 de julio de 2026. Después de recibir trescientos trabajos, se han seleccionado un total de 22 cortometrajes que participarán en las distintas secciones que forman parte de la programación de este año.

Concretamente, ocho son los cortometrajes que forman parte de la sección dedicada al público infantil y juvenil; siete cortos estarán en la sección de comedia; y, por último, otros siete cortometrajes se verán en la Sección Oficial.

La organización ha destacado la dificultad para elegir cada uno de estos cortometrajes, pues "la calidad de todos los recibidos es enorme y, sin duda, se quedan atrás muchos cortos que merecerían ser proyectados, pero que es imposible darles cabida pues la duración del festival nos limita la cantidad de obras a exhibir".

Cortometrajes seleccionados

El listado de cortometrajes seleccionados es el siguiente. En la Sección Infantil y Juvenil, Line 12, de Sarah Schulz, Christopher Schmier; SuperEscolares 2. Una mente sana, de Íñigo Echávarri; The Piano, de Avery Kroll; Normal, de Verónica Bascuñana y Eva Moreno; Encadenats, de Marc Jaen, Artur Sandoval; Davi, de Jùlia González; Que nadie se entere, de Andrea Revi; Educación Física Obligatoria, de Pablo Porcuna.

En la Sección Comedia, se verán Quemar a padre, de Rafa Piqueras; Desagradecido, de Aitor de Kintana Moraza y Iñaki Rikarte; Videoclub 2001, de Guillermo Polo; Bar Paco, de Juan Alcaraz; Conexiones inesperadas, de Óscar Toribio; In memorian, de Teresa Bellón y César F. Calvillo; Cara de cona, de Guillermo de Oliveira.

Por último, en la Sección Oficial, se proyectarán los cortometrajes Khazana, de Basir Ahmed; Un hombre bueno, de Juli Suàrez; El fantasma de la quinta, de James A. Castillo; Polígono X, de Néstor López; Sofiane, de Fabien Ara; Montecarlo 67, de Rubén Guindo y Ser un hombre, de Lucas Parra.

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Cada sección, tiene un premio del jurado al mejor cortometraje, con un valor de 500 euros y trofeo y, a competir entre todos los cortos de todas las secciones, varios premios de distintas categorías, tales como Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora Original. Además, mediante las votaciones del público presente en cada día, se obtendrá el Premio del Público de cada una de las secciones a competición. El FICB está organizado por el Ayuntamiento de Belalcázar. Las proyecciones se realizarán en la Caseta Municipal de Belalcázar a las 22:30 horas del 22 al 25 de julio. El día 25 de julio se realizará la entrega de premios y se proyectarán los cortometrajes ganadores de cada una de las secciones.