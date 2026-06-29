La Feria de las Artes Escénicas de Palma del Río arranca con 872 propuestas

Se abre el telón. Comienza una de las citas del verano más reconocidas en toda Andalucía para el mundo del espectáculo, la Feria de las Artes Escénicas de Andalucía que cada año se desarrolla en el municipio cordobés de Palma del Río. Todo está a punto, los cinco espacios escénicos listos para recibir a técnicos, tramoyistas, actores, directores, coreógrafos, bailarines, danzantes y todos los que durante una semana dan vida a la feria más importante de Andalucía.

Serán 31 los espectáculos que se representarán desde hoy lunes 29 de junio y hasta el 3 de julio en la ciudad, con propuestas que van desde la danza hasta el circo, el teatro o los espectáculos infantiles y de calle. La mayoría de las compañías llegan de Andalucía aunque se han recibido un total de 872 propuestas llegadas desde todas las partes del mundo, como Argentina, Brasil, Alemania, Turquía, Cabo Verde, Guinea o Suecia, entre otros. Habrá finalmente espectáculos de Madrid, Cataluña e Islas Baleares, además de los andaluces.

Una amplia presencia femenina en todas las artes escénicas

En esta edición destaca la amplia presencia femenina en todas las facetas de las artes escénicas. La mujer estará representada desde la dramaturgia y la dirección hasta la coreografía y la producción de algunos montajes. Nombres como Vanesa Aibar, Laura Morales, Helena Martos, Ana G. Morales, Judith Mata, Bea Lamadrid o Rosa Romero pasarán por los distintos escenarios montados en Palma del Río. El talento es otra de las insignias de esta edición, ya que 16 de las propuestas programadas serán la primera vez que visitan esta feria y habrá cinco estrenos absolutos de gran relevancia, como son los de Animasur Teatro, Nómadas Sensoriales, Compañía David Montero, Rebe al Rebés o La Suite. También estará el estreno en España del nuevo espectáculo de Carlos Mô, el estreno en Andalucía de los mallorquines Circ Bover y el reestreno de Debut, de Rosa Romero.

Importantes apartados destacados en la programación infantil

Uno de los apartados más destacados también es la programación dedicada a la infancia. Entre las propuestas destacan Sendas de Verano de la compañía granadina Nómadas, Return, un trabajo de clown del mencionado Carlos Mô o grandes atractivos como Únicos de la compañía DA.Te Danza que llega respaldada con el premio FETEN 2026 al mejor espectáculo de danza.

‘Solaz’ de La Normal, en la Plaza Mayor de Andalucía, en la Feria de 2025. / J. Muñoz

Los precios, populares, entre 3 y 5 euros

Las entradas siguen teniendo precios muy populares, solo 5 euros para adultos y 3 para niños. Paralelamente a la representación de espectáculos se proyecta una agenda de conexiones profesionales diseñadas para promover el contacto y favorecer oportunidades que normalmente se produce en horario de mañana.

Como novedad, este año la feria introduce los showcases, un formato dinámico diseñado para conectar de forma directa a los creadores con los programadores.

Alfonso Zurro será premiado con el galardón Salvador Távora

La feria premia al dramaturgo Alfonso Zurro con el galardón Salvador Távora a la trayectoria profesional por su implicación en la compañía Teatro Clásico de Sevilla y en muchas más compañías andaluzas y nacionales. También podremos ver estos días el resultado del programa de residencias Paso al Sur, una iniciativa conjunta de la Feria de Palma con el Festival Internacional de Teatro do Alentejo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y la incorporación del espacio de residencias de artes escénicas de Barcelona Nau Ivanow. El objetivo es estimular la creación artística y la investigación en las artes escénicas ofreciendo a los creadores la oportunidad de desarrollar sus proyectos en un entorno creativo y colaborativo.

Una semana llena de creatividad, cultura y arte que apostará también por el flamenco con el Ballet Flamenco de Andalucía. Toda la programación y los detalles están presentes en la web feriadepalma.es y también hay un punto de información físico para acreditaciones y detalles en el centro de congresos.