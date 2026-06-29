Efímera Córdoba 2026 abre la convocatoria de ayudas y becas para los talleres que convertirán la ciudad en un museo abierto

La Fundación Artedecor & Mudd Architects, que dirige el productor musical Fernando Vacas, ha organizado el programa Efímera Córdoba 2026, con la participación de estudiantes y profesionales locales, nacionales e internacionales. Se trata de un taller internacional de arte, arquitectura y cine que lleva el título de La ciudad como museo, el recorrido como experiencia, y que tendrá lugar del 21 al 31 de agosto. Las intervenciones tendrán lugar en distintos espacios públicos y privados de Córdoba y los talleres en el C3A.

La iniciativa pretende que "Córdoba deje de ser un escenario de paso para convertirse en un laboratorio internacional de creación contemporánea". El próximo 1 de julio se abre el plazo de la convocatoria de becas y ayudas a la creación vinculadas a este proyecto, que se podrán solicitar hasta el 15 de julio. En concreto, se adjudicarán tres becas completas por un importe de 1.000 euros para estudiantes locales y dos ayudas a la producción para artistas, profesionales y colectivos locales. En este caso, las ayudas contemplan la tramitación de permisos y autorizaciones, la producción de la intervención, materiales de construcción y montaje, soporte técnico especializado, asistencia logística, acompañamiento curatorial y coordinación de la organización del festival.

La dotación final se adaptará a las características y necesidades específicas de cada proyecto seleccionado. Efímera Córdoba contará además con la participación de un artista invitado de reconocido prestigio nacional o internacional. Con el fin de reforzar la presencia del talento local, los artistas y profesionales residentes en Córdoba que soliciten participar en Efímera Lab y no obtengan una de las becas de matrícula podrán acceder al programa mediante una reducción del 50% sobre el precio de inscripción. "Esta medida busca ampliar las oportunidades de participación y favorecer la integración de la comunidad creativa local en el contexto internacional del festival", según los organizadores. Todas las actividades seleccionadas formarán parte de la programación oficial de Efímera 2026, que se celebrará en distintos espacios patrimoniales de la ciudad. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en fundacionartdecor.org

Según la información facilitada por la Fundación Artdecor, este taller invita a transformar espacios del centro histórico y cinematográfico de Córdoba en escenarios efímeros de creación contemporánea. Durante diez días, los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares, combinando arquitectura, arte, cine y ciudadanía para intervenir lugares de la ciudad y convertirlos en escenarios temporales capaces de generar nuevas narrativas. Los participantes trabajarán en grupos de tres a cinco personas para reinterpretar calles, patios, rincones patrimoniales y espacios aparentemente inadvertidos del tejido urbano de Córdoba. Cada equipo seleccionará un emplazamiento y diseñará una instalación efímera mediante estructuras ligeras, elementos lumínicos, dispositivos lumínicos, componentes impresos en 3D y otros recursos experimentales.

Cortometraje final

El proceso culminará con la producción de un cortometraje de alta calidad que documente y expanda la experiencia de la intervención, con vocación de circulación en festivales de cine, muestras audiovisuales y plataformas de difusión cultural.

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La organización explica que "ya seas un arquitecto inspirado por el imaginario cinematográfico de Pedro Almodóvar, un estudiante de cine interesado en la relación entre espacio y relato, o un artista atraído por las posibilidades de la intervención urbana, este laboratorio propone explorar cómo las estructuras ligeras, la luz, el sonido y la acción artística pueden activar nuevas formas de habitar y percibir la ciudad".