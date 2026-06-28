El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra conmemorará este verano el octavo aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco con un programa especial de actividades culturales y divulgativas que incluirá conciertos, visitas nocturnas teatralizadas y talleres familiares, y de la que se ha hecho eco la agencia Europa Press.

La programación arrancará el próximo 3 de julio con el concierto ‘Sada. Por las orillas del río’, una propuesta musical que unirá obras de Manuel de Falla, Federico García Lorca, José Agustín Goytisolo, Leonard Cohen y Enrique Morente, trazando un diálogo cultural que también evocará a Antonio Gala y Paco de Lucía. La actuación comenzará a las 22.00 horas en la zona arqueológica, junto al edificio basilical superior, y contará con entrada libre hasta completar un aforo de 150 personas.

Visitas nocturnas teatralizadas

A partir del 4 de julio, el conjunto pondrá en marcha las visitas nocturnas teatralizadas ‘El susurro del agua: ingeniería, poesía y poder en Madinat al-Zahra’, que se desarrollarán todos los viernes y sábados hasta el 19 de septiembre. Cada noche habrá dos pases, uno a las 20.45 y otro a las 22.15 horas, y será necesario realizar reserva previa a través de la web del recinto.

Medina Azahara celebrará en julio y agosto su aniversario como patrimonio de la humanidad con visitas nocturnas, talleres y música / Europa Press

Ese mismo día, 4 de julio, se celebrará también un taller familiar sobre arquetas califales en las instalaciones del museo. La actividad comenzará a las 12.00 horas y, al igual que las visitas nocturnas, requerirá inscripción previa.

Ciclo con teatro y música inspirados en la Edad Media

La programación continuará en agosto con una nueva edición de ‘Algarabía. Escénica medieval’, un ciclo que desde 2021 combina propuestas teatrales y musicales inspiradas en la Edad Media y en los valores patrimoniales del enclave. Entre el 5 y el 8 de agosto, siempre a las 22.00 horas, actuarán Artefactum con Tempus est iocundum, Umaya con un espectáculo de música y danza andalusí-sufí, Ibrahim Keivo Band con Cuando caiga la tarde y Layali & Amanes con Viaje del maqam. Ecos del Mediterráneo.

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado que esta programación reafirma el compromiso del Gobierno andaluz con una oferta cultural de calidad en los conjuntos arqueológicos y monumentales de Andalucía, al considerar que este tipo de iniciativas favorecen que la ciudadanía conozca mejor estos espacios.

Más de 220.000 visitas al año

Del Pozo ha subrayado además el peso de Madinat al-Zahra como uno de los grandes atractivos culturales de Córdoba y Andalucía, recordando que el pasado año recibió 228.936 visitas. También ha defendido el valor de estas actividades para trasladar a la sociedad el conocimiento generado por los proyectos de investigación que se desarrollan en el conjunto.

La ciudad califal fue reconocida como Patrimonio Mundial el 1 de julio de 2018, en una decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco reunido en Manama (Bahréin). Con esta declaración, Madinat al-Zahra se sumó a otros bienes distinguidos en Córdoba, como la Mezquita-Catedral, el casco histórico y la Fiesta de los Patios, esta última en la categoría de Patrimonio Inmaterial.