Cañete vibra al ritmo del verano a través de ‘Cañeteando’

Cañete de las Torres ha vibrado con fuerza este sábado durante la celebración de la décimo tercera edición de Cañeteando, un festival plenamente consolidado que ha dado el pistoletazo de salida oficial para dar la bienvenida a la época estival. Tras trece años de trayectoria ininterrumpida, la cita musical ha demostrado que aún no ha cambiado un ápice su filosofía fundacional: ofrecer cultura masiva, hermandad y ocio de primer nivel en un formato completamente accesible para todos los públicos.

A lo largo de más de una década, por la ya mítica Plaza de España, el Parque de Andalucía y el Polígono Industrial Los Ruedos pasaron numerosas bandas y grupos emblemáticos que dejaron una profunda huella en el panorama musical español. Lo más trascendental y valorado por los asistentes que han abarrotado el municipio ha sido, un año más, el carácter de este festival, desarrollado íntegramente a cielo abierto y provisto de una entrada cien por cien gratuita. Ello ha propiciado una atmósfera intergeneracional inigualable donde vecinos y visitantes de toda la provincia han compartido espacio en perfecta sintonía. A la entrada al pueblo, la glorieta ajardinada que custodia el nombre de Cañete de las Torres daba la bienvenida a los miles de conductores y peatones que accedían al núcleo urbano. El engalanamiento del entorno ya hacía presagiar una interesante y mágica velada nocturna.

Queen Revolution

Los compases iniciales han arrancado con fuerza en la Plaza de España de la mano de la formación Queen Revolution. El solvente tributo a la mítica banda británica liderada por Freddie Mercury ha encandilado a los primeros ríos de gente que se congregaban en el centro neurálgico del municipio, coreando himnos inmortales que han preparado el terreno para lo que estaba por acontecer.

Ambiente en la plaza de España en el concierto de Queen Revolution. / CASAVI

Posteriormente, las miradas y el flujo humano se han trasladado hacia el Parque de Andalucía. Pasadas las 00.30 horas de la madrugada, en este recinto natural no cabía un solo alfiler. Nadie ha querido perderse la esperadísima y enérgica actuación de las Nancys Rubias. El grupo comandado por Mario Vaquerizo ha desplegado sobre el escenario todo su arsenal de glamour, desenfado y pop irreverente, logrando conectar de inmediato con una audiencia entregada que ha bailado y coreado cada uno de sus temas comerciales en una de las horas de máxima afluencia de la jornada.

El broche de oro y el fin de fiesta se ha reservado para los sectores más jóvenes y los amantes de la música de baile. A las 2.30 horas de la madrugada, las actividades y el sonido se trasladaron al polígono industrial Los Ruedos. En este amplio espacio adaptado para el ocio nocturno, le ha tocado el turno a los ritmos electrónicos de DJ Anuschka y DJ Brochas. Ambos pinchadiscos han estirado la madrugada cañetera con una sucesión de mezclas y ritmos vibrantes que mantuvieron el pulso y la energía de la localidad bien alto hasta el amanecer.