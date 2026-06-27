Viaje al país de los blancos

Película basada en hechos reales. Su protagonista tiene nombre y apellidos, Ousman Umar. Dani Sancho, su director, ha puesto imagen y sonido al guion escrito por Guillem Clua a partir del libro escrito por este ghanés donde cuenta las penalidades que sufrió durante la peripecia que le llevó desde un lejano poblado africano hasta lo que él denominaría el país de los blancos, un sueño convertido en pesadilla.

La cinta muestra muy buenas intenciones, y está construida con sencillez y claridad narrativa, sin estridencias, invitando a conocer una realidad terrorífica, la del joven que llega sin nada hasta nuestro país y tiene que buscarse la vida de cualquier manera para sobrevivir a la dura realidad con la que se encuentra. Algo de lo que se nos cuenta ya lo hemos visto en títulos como 14 Kilómetros (Gerardo Olivares, 2007), Adú (Salvador Calvo, 2020) … la odisea que han de vivir muchos vecinos del sur que llegan en pateras hasta las costas españolas. Aquí, lo importante, sin duda, es el ejemplo de superación frente a las adversidades que se le presentan a Ousman, hasta llegar a formarse y construirse un futuro emprendiendo un proyecto destinado a ayudar a muchos como él, que llegan a un mundo tan diferente al que habían soñado.

El filme, después de situarnos en la tierra de origen del protagonista y seguirlo en su desdichado viaje de ida y vuelta, nos presenta a quien lo encuentra perdido en la ciudad condal, una buena mujer -encarnada en la excelente Emma Vilarasau- que le acogerá como un hijo cuando ya todo parecía estar perdido. A partir de ese momento todo cambiará para este optimista muchacho, constante en su empeño, pese a los malos tiempos que viven quienes llegan hasta aquí sin papeles huyendo de realidades bastante más duras.

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Presentada en el Festival de Málaga, la ópera prima de este nuevo realizador consigue llegar al corazón del espectador narrando la vida de este héroe abnegado y persistente en su empeño de buscar un mundo mejor, con un futuro cercano a lo soñado.