El Museo de Bellas Artes de Córdoba programa talleres infantiles para julio: fechas, grupos de edad y detalles

El Museo de Bellas Artes de Córdoba pondrá en marcha durante el mes de julio el programa didáctico ‘Veraneo en el museo’, una propuesta dirigida al público infantil con la que busca acercar el arte a los más pequeños de una forma lúdica y participativa coincidiendo con las vacaciones escolares.

La iniciativa plantea distintas sesiones temáticas en las que los participantes podrán descubrir los secretos de las obras expuestas a través de recorridos por las salas y actividades prácticas pensadas para estimular la creatividad y la observación.

Visitas interactivas, juegos y actividades plásticas

Uno de los talleres llevará por título ‘El museo te ve con buenos ojos’ y combinará una visita interactiva con juegos y una actividad plástica en la que los niños diseñarán y decorarán su propio marco de fotos inspirado en la colección, que podrán llevarse a casa. Esta propuesta está prevista para los martes 7, 14 y 21 de julio, a partir de las 11.00 horas.

Cartel con las actividades de 'Veraneo en el Museo'. / CÓRDOBA

Paisajes, flores y frutos para una experiencia sensorial

El segundo taller, ‘El museo pone en juego tus sentidos’, se centrará en paisajes, flores y frutos y propondrá una experiencia de carácter sensorial vinculada al poder terapéutico de la naturaleza. Tras el recorrido por el museo, los participantes elaborarán un bodegón colectivo en formato collage y crearán además un imán artesanal de forma individual. Esta actividad se celebrará los jueves 9, 16 y 23 de julio, también a las 11.00 horas.

Las dos propuestas están dirigidas a niños de entre 6 y 12 años, tendrán entrada libre y gratuita, no requerirán inscripción previa y el acceso se realizará hasta completar aforo.