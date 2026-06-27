Montilla consolida su apuesta por sus artistas locales con La Noche Blanca

La Noche Blanca de Montilla ha reunido distintas propuestas musicales y escénicas en la Plaza de la Rosa y en el Paseo de Cervantes, dentro de una edición renovada de esta actividad que da la bienvenida a la programación cultural estival y que el Ayuntamiento de Montilla ha vuelto a articular en dos jornadas consecutivas para dar protagonismo al talento local.

La segunda jornada ha concentrado buena parte de la actividad en la Plaza de la Rosa, donde actuaron los grupos Mr. Mackenzie, Segundo Premio, Feed Soul Band, Renacimiento y Exit. La música ha vuelto a convertirse así en el principal hilo conductor de una cita concebida para llenar distintos espacios públicos de la ciudad.

En el caso de Segundo Premio, la banda formada por Prudencio Márquez Almansa (voz y guitarra) y José Antonio Contreras Ortiz (guitarra) ha tenido ocasión de presentar ante su público Plan de vuelo, un trabajo integrado por cuatro canciones, junto a un videoclip, con el que la formación de pop rock abre una nueva etapa creativa.

Por su parte, el Paseo de Cervantes ha recuperado su papel como escenario del tradicional espacio dedicado al flamenco, una de las señas culturales que también tuvo presencia propia dentro de La Noche Blanca.

El Paseo de Abajo ha acogido un tablao con Rafael Delgado como maestro de ceremonias y con Alfredo Tejada, Mariví Herencia, Laura Heredia y Antonio Gómez al cante, acompañados a la guitarra por Manuel Silveria, Adrián Lomas y Francisco Delgado.

Antonio Gómez al cante y Fran Delgado a la guitarra. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El broche de oro de esta programación flamenca ha llegado con la actuación de la artista sevillana Rocío Guerra, ganadora de la segunda edición del concurso Se llama copla de Canal Sur Televisión. Su presencia ha completado una segunda noche en la que la programación ha mantenido el pulso musical, prolongando en la calle el ambiente cultural del inicio del verano.

Jornada inaugural

Con todo, La Noche Blanca había arrancado un día antes, el viernes, a partir de las 22.00 de la noche, con una primera jornada que reunió varias actuaciones en la Plaza Dolores Ibárruri. En ese espacio, junto a las instalaciones del Museo Histórico Local, participaron los coros de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina y La Tradición, junto a los grupos Paraguas de Lana, François Mitterrand y D’Instinto Bass&co.

La jornada inaugural permitió concentrar en un mismo enclave distintas propuestas vocales e instrumentales, con estilos y formatos diferentes. La programación combinó así agrupaciones corales, bandas locales y proyectos musicales de creación propia, en una edición en la que el protagonismo de los artistas montillanos volvió a ser uno de los ejes principales.

Con esta nueva edición, La Noche Blanca se ha consolidado como uno de los grandes encuentros culturales y musicales del verano en la localidad. Su programación ha servido, además, como punto de partida para un calendario de actividades que continuará durante las próximas semanas con el Pórtico de Feria y la Feria de El Santo, dos citas que volverán a marcar el pulso festivo y cultural de Montilla.