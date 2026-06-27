Heartless, banda ganadora de Dinamomusic: "La música es un hobbie al que metemos mucho cariño, muchas horas y mucho esfuerzo"

Heartless es una rara avis, una banda de metalcore nacida en Córdoba e integrada por cinco músicos de entre 17 y 23 años. Te guste o no el género, escucharlos en directo supone un soplo de aire fresco en el panorama musical local.

-¿Qué sentisteis al ganar la final de Dinamomusic?

-Íbamos con muchas ganas de tocar, disfrutar y pasar un buen rato con nuestra gente y quienes se acercaran por allí. Como hacemos un estilo que no suele ser lo que más se escucha y a veces se ve como algo grotesco, no pensábamos que pudiéramos ganar. Cuando nos lo dijeron nos miramos y dijimos: “Sí, hombre, ¿Cómo es posible?”. Fue una locura. Nos llevamos una sorpresa enorme y nos sentimos muy honrados.

-¿Quiénes son los integrantes de Heartless y cómo surge esta banda?

-Somos Ángel Fernández, guitarra solista; Jorge Benítez, guitarrista y teclados; Saúl Cruz, vocalista; Sergio Henao, bajista; y Fabián Muñoz, batería, que usa el nombre artístico de Mask. La banda empezó en la Casa de la Juventud, donde nos juntamos un grupo de amigos a hacer versiones de las canciones que nos gustaban de Evanescence, System of a Down, Rage Against the Machine y Slipknot, entre otros referentes del nu metal. Luego fuimos evolucionando con la llegada de Sergio y Yeibi y empezamos a componer temas propios inspirados en el nu metal y el metalcore hasta que pudimos dar nuestro primer concierto en El Tugurio, como teloneros de Barrage, que marcó un antes y un después.

Un momento de la actuación de Heartless en la final de Dinamomusic. / Victoria

-¿Cómo definiríais el sonido de Heartless?

Partimos del nu metal y del metalcore, pero nos gusta mezclar géneros. También metemos electrónica, sonidos cercanos al breakcore, sintetizadores y baterías muy influenciadas por el gospel, junto con la parte más dura del metal. Nos gusta crear atmósferas sonoras propias y experimentar con la fusión de estilos. También nos inspiran propuestas actuales como Sleep Token.

-Siendo tan jóvenes, ¿de dónde os viene el gusto por el metal?

-Yo siempre he escuchado rock y punk en casa, mis padres son músicos, mi padre tiene una banda con mis tíos y en mi familia siempre ha habido instrumentos. Yo empecé a investigar por mi cuenta y fui buscando grupos y acabé entrando en ese mundo. En el caso de Fabián es parecido porque su padre también es músico, él estudió batería en una academia, pero los demás hemos aprendido de forma autodidacta.

-¿Hay gente de vuestra generación a los que les guste el metal?

-Sí, hay movimiento. Yo al principio no pensaba que no, pero yendo a conciertos, te das cuenta de que no es que sea lo mayoritario, pero sí hay gente.

"El reguetón no es lo que escucho normalmente, pero si lo ponen puedo disfrutarlo perfectamente. Yo lo paso bien con la música en general. Escuchamos de todo, porque nos encanta la música"

-¿Cómo convivís con otros estilos como el reguetón? ¿También lo escucháis?

-Sí, claro. No es lo que escucho normalmente, pero si lo ponen puedo disfrutarlo perfectamente. Yo lo paso bien con la música en general. Escuchamos de todo, porque nos encanta la música.

-¿La música es para vosotros un hobby?

Aparte de la música, estudiamos todos. Jorge ha estudiado sonido e iluminación y terminó este año. Yo quiero entrar el curso que viene a estudiar iluminación también. Sergio ha terminado un grado de Programación y ahora quiere meterse en sonido. Fabián está ahora mismo en Bachillerato. En principio, la música es un hobby, pero le metemos mucho cariño, muchas horas y mucho esfuerzo, porque nos encanta. Nos da igual echarle horas de donde sea para poder disfrutarlo.

-¿Las canciones las componéis entre todos?

La mayoría sí. Normalmente, alguien trae una idea o una maqueta, a veces con más influencia de un estilo concreto, y luego la trabajamos entre todos aportando cada uno su parte hasta que el tema toma forma.

El jurado y el público asistente a la final de Dinamomusic dio su voto mayoritario a la banda. / Victoria

-¿Habéis dado muchos conciertos en los cuatro años que lleváis de andadura?

-Van saliendo cosas, tampoco hemos tocado muchísimo: entre diez y quince conciertos. Ahora estamos preparando nuestro primer EP. Hace unos meses le dije a Mask: “Tío, tenemos canciones y no las estamos grabando directamente, ¿nos ponemos?”. Y decidimos empezar a grabar. Cuando acabemos queremos preparar dentro y fuera de Andalucía.

-¿Qué temas irán en ese el EP?

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-Tenemos un par de singles como Garden of Roses y Reasons, pero queremos grabar algo más serio. También estamos trabajando con ProdZeux en la mezcla de audio y con Miguel Ángel Acevedo en la parte visual de la banda.