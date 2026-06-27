Charlotte Valgreen, ganadora de Dinamomusic: "Tarareaba canciones antes de saber hablar"

El 13 Certamen Dinamomusic organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba concluye tras dos competidas finales mixtas en las que resultaron ganadores la propia Charlotte Valgreen y la banda de metal core cordobesa Heartless.

-¿Cómo llegó Charlotte Valgreen a la música?

-Crecí escuchando lo que sonaba en casa, desde Michael Jackson s Britney Spears y otros referentes pop. En mi familia, no hay músicos, pero yo tarareaba canciones antes de saber hablar. La música siempre me ha acompañado, con seis años quise apuntarme a una academia para aprender a cantar bien y pasé por varias hasta llegar a Cemac, donde llevo más de siete años. Sigo ahí porque el ambiente es familiar y muy cercano.

-¿Quiénes son ahora son tus referentes musicales?

-Yo siempre he escuchado pop inglés, pero ahora el pop se está volviendo más electrónico y estoy escuchando otros géneros. Me llama mucho el rap y el trap en inglés. Mi música no gira exactamente en torno a eso, porque lo que hago sigue siendo pop, en español o en inglés, pero mi gusto musical está cambiando bastante.

Charlotte Valgreen, durante su actuación en la final de Dinamomusic. / CÓRDOBA

"La música que escuchas influye mucho en ti y en tus sentimientos, en tu forma de actuar o cómo ves las cosas. De alguna forma, te define como persona"

-¿Qué es para ti la música?

-Una forma de expresión, a veces la música dice más de una persona que otras cosas. Lo que escuchas influye mucho en ti y en tus sentimientos, en tu forma de actuar o cómo ves las cosas. De alguna forma, te define como persona. Hace unos años odiaba a muerte el reguetón, pero ahora no me parece mal escucharlo. Lo que sí creo es que escuchar solo un género puede limitarte mucho.

-Has sido seleccionada en el cásting del musical de Medina Azahara. ¿Qué supone para ti estar ahí?

-El rock andaluz es un género que yo no he escuchado mucho aunque conocía muchas de las canciones de Medina Azahara. En el musical, sonarán versiones adaptadas al estilo del proyecto. No puedo contar mucho de, pero estoy muy contenta, es una cosa muy chula.

"No espera ganar el certamen, estuve de viaje hasta el día anterior y volví muy mala de la garganta, tuve que ir a Urgencias y me pincharon corticoides para poder cantar, estaba superagobiada"

-¿Esperabas ganar el Dinamomusic?

-La verdad es que no, estuve de viaje hasta el día anterior y volví muy mala de la garganta y fui a Urgencias, me pincharon corticoides para poder cantar, estaba superagobiada. Al final, pude defender la prueba mejor de lo que pensaba. Cualquiera de los finalistas podría haber ganado.

-No solo cantas, también compones. ¿Cuántos temas tienes ya?

-Últimamente estoy componiendo muchísimo, no sé de dónde me viene tanta inspiración. Si hablamos de canciones melódicamente completasque tengan su gancho, más de cien. En algunas épocas he llegado a componer tres canciones diarias.

-¿Qué haces además de cantar?

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-El próximo curso empiezo segundo de Bachillerato, estoy en el Tecnológico. Me gusta la ingeniería aeroespecial y aerodinámica. Me encantaría dedicarme a la música, pero está complicado y quiero tener otras opciones.