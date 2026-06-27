Brothers in Band revive la leyenda de Dire Straits en el Festival de la Guitarra de Córdoba

El ciclo previo de la 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba se ha cerrado este sábado con el concierto de Brothers in Band, que ha congregado a un público entregado en una actuación con todas las localidades vendidas. La formación ha presentado en la ciudad su espectáculo Dire Straits – Brothers in Arms 40th Anniversary Tribute Tour, un homenaje a la histórica gira que la banda británica realizó entre 1985 y 1986 y que la consolidó como uno de los grandes referentes del rock internacional.

Concierto tributo que celebra el 40º aniversario de la legendaria banda Dire Straits en el Festival de la Guitarra. / AJ González

Liderado por Angelo Fumarola, el grupo ha ofrecido una recreación fiel del sonido, la puesta en escena y la personalidad de Mark Knopfler, trasladando al escenario cordobés la esencia de aquellos conciertos que marcaron una época. Tras actuar en países como Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Colombia y México, Brothers in Band ha recalado en Córdoba para clausurar una programación que ha registrado una excelente respuesta del público.

Vicente Amigo con dos llenos consecutivos

Antes del concierto de Brothers in Band, el guitarrista cordobés Vicente Amigo inauguró este ciclo especial con dos actuaciones consecutivas, celebradas el jueves y el viernes, ambas con las entradas agotadas. Hijo Adoptivo de la ciudad y una de las figuras más destacadas del flamenco contemporáneo, Amigo volvió a demostrar el estrecho vínculo que mantiene con el público cordobés.

A. J. González

La próxima semana, el inicio oficial del Festival

El Festival de la Guitarra propiamente dicho dará comienzo el 1 de julio y se prolongará hasta el día 11 con 24 conciertos con las seis cuerdas como protagonistas. Será Paco Peña, el que fuera fundador de esta cita hace más de cuatro décadas quien corte la cinta roja inaugural en el Gran Teatro con el espectáculo Solera. Esa misma noche, Love of Lesbian se subirá al escenario del Teatro Axerquía estrenando la temporada estival de esta sala al aire libre.