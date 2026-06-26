La Junta refuerza la agenda cultural de verano en Córdoba con exposiciones y talleres en los museos y visitas nocturnas a Medina Azahara

La Consejería de Cultura y Deporte ha preparado para los meses de julio y agosto una programación específica en la provincia que incluye exposiciones, talleres, visitas guiadas, actividades infantiles, cine de verano y propuestas nocturnas en centros como el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, el Museo de Bellas Artes, el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).

El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba acoge este verano dos exposiciones destacadas. La primera, Córdoba, escenario de la gran guerra, aborda el papel estratégico que desempeñó la provincia durante la II Guerra Púnica y podrá visitarse hasta el 26 de julio.

A esta muestra se suma Tesoros en el museo: Almadenes y Torredonjimeno, que estará abierta del 1 de julio al 25 de octubre y que permitirá al público acercarse a dos momentos históricos clave: la romanización y el final del mundo visigodo.

La programación del museo se completa con talleres inclusivos e infantiles, pensados para acercar la historia a diferentes edades y perfiles. Entre ellos figuran actividades sobre la momificación en el antiguo Egipto y la acuñación de moneda en la Roma imperial, propuestas diseñadas para aprender de forma práctica y participativa.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Córdoba dedica una exposición a los grabados de Ricardo Baroja, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. El centro también ofrecerá visitas guiadas para todos los públicos y actividades dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión, además de juegos y trabajos plásticos para los más pequeños.

Madinat al-Zahra y el C3A amplían la oferta cultural de verano

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra será otro de los grandes protagonistas del verano cultural cordobés. Durante julio y agosto, el enclave califal ofrecerá distintas propuestas divulgativas, entre las que destacan las visitas teatralizadas nocturnas y los talleres sobre el patrimonio de la ciudad califal.

Estas actividades permitirán redescubrir uno de los espacios patrimoniales más importantes de Córdoba en un formato especialmente atractivo para las noches de verano, combinando historia, interpretación y divulgación.

La programación cultural también se extiende al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A, que desarrolla desde finales de junio hasta septiembre una agenda con cine de verano, talleres educativos y exposiciones. Entre sus propuestas destaca la muestra Ciudad de quién, con la que el centro celebra sus diez años de apertura en Córdoba.

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El ciclo de cine de verano llegará al C3A el 16 de julio y se prolongará hasta el 20 de agosto, tras su paso por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde arrancó el 3 de junio. La programación incluye seis sesiones de acceso libre con películas estrenadas en 2024 y 2025, procedentes de países como Macedonia del Norte, Nigeria, Reino Unido y España, con especial atención al mundo infantil y juvenil.