Córdoba exhibe la mayor colección fotográfica dedicada a la guitarra en una muestra única en el mundo

La colección fotográfica sobre la guitarra más importante del mundo; un tesoro visual que pocos conocen y que está en Córdoba. La ciudad muestra estos días una parte de ese patrimonio en la exposición Antología Visual de la Guitarra, instalada en la sala Galatea de la Casa Góngora, donde podrá visitarse hasta el 19 de julio.

La muestra reúne 28 fotografías de gran formato, una por cada autor representado, seleccionadas de una colección mucho más amplia impulsada por el propio Festival de la Guitarra de Córdoba entre 1992 y 2023. A lo largo de siete convocatorias internacionales, el festival generó un fondo integrado por 174 obras realizadas por 28 artistas procedentes de Argentina, España, Francia, Italia y Escocia.

Ese conjunto, custodiado actualmente en el Archivo Municipal de Córdoba, está considerado una colección única en el mundo por estar dedicada íntegramente a la guitarra desde el lenguaje de la fotografía.

Fotografía y guitarra, dos lenguajes unidos en Córdoba

La exposición, comisariada por Pepe Gálvez, propone un recorrido en el que la fotografía y la guitarra se encuentran como formas de expresión artística. Las imágenes seleccionadas no se limitan a documentar un instrumento, sino que exploran su presencia cultural, simbólica y emocional a través de distintas miradas y sensibilidades.

En las obras reunidas, la guitarra aparece como un elemento capaz de atravesar géneros musicales, territorios y culturas. Desde el flamenco hasta otras tradiciones sonoras, la muestra subraya la dimensión universal de un instrumento profundamente vinculado a la identidad cultural de Córdoba.

La presidenta del IMAE y teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, ha destacado el valor excepcional de este fondo artístico. “Córdoba tiene la colección fotográfica sobre la guitarra más importante del mundo. Un hecho que pocos conocen y que este festival ha preservado durante décadas”.

Una colección internacional nacida del Festival de la Guitarra

La Antología Visual de la Guitarra permite contemplar una parte del legado cultural construido por el Festival de la Guitarra de Córdoba durante más de tres décadas. Más allá de los conciertos y de los grandes nombres que han pasado por sus escenarios, el certamen ha contribuido a crear un archivo artístico singular, con una proyección internacional y un fuerte arraigo local.

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La elección de la Casa Góngora como sede refuerza además el vínculo entre patrimonio, creación contemporánea y vida cultural cordobesa.