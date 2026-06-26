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Concierto

Brothers in Band cierra este sábado el ciclo previo del Festival de la Guitarra de Córdoba con las entradas agotadas

La banda tributo a Dire Straits actuará en Córdoba el próximo 27 de junio, cerrando la programación previa al festival

Brothers in Band, en uno de sus conciertos.

Brothers in Band, en uno de sus conciertos. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Brothers in Band será el encargado de cerrar el ciclo previo del Festival de la Guitarra de Córdoba, dentro de una programación que ya ha arrancado con una excelente respuesta del público.

La formación llega a Córdoba este sábado, 27 de junio con su espectáculo Dire Straits – Brothers in Arms 40th Anniversary Tribute Tour, una propuesta que rinde homenaje a una de las giras más recordadas de la historia del rock: la que Dire Straits realizó entre 1985 y 1986, consolidando a la banda como uno de los grandes nombres de la música internacional.

El proyecto liderado por Angelo Fumarola no se limita a reproducir el sonido de Mark Knopfler, sino que recrea también su gestualidad, su manera de estar sobre el escenario y esa forma de transmitir emoción al público sin grandes artificios. Tras pasar por países como Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Colombia y México, Brothers in Band desembarca ahora en Córdoba con todas las localidades vendidas.

Tres noches seguidas con el Gran Teatro lleno

El concierto de Brothers in Band supone el cierre de un ciclo previo que ha contado también con dos actuaciones de Vicente Amigo, la de ayer jueves y la prevista para este viernes, ambas igualmente con las entradas agotadas. El guitarrista cordobés, Hijo Adoptivo de la ciudad y figura esencial del flamenco contemporáneo, fue el encargado de abrir esta programación vinculada al 45 aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba.

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Con el ciclo previo, Córdoba se prepara ya para vivir once días de los grandes nombres de la guitarra en todos sus géneros -del flamenco al rock, del jazz a la música clásica- en una edición marcada por la celebración de su 45 aniversario. Del 1 al 11 de julio, los escenarios más emblemáticos de la ciudad acogerán una programación que reúne a figuras de referencia del panorama nacional e internacional.

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