El preludio del Festival de la Guitarra de Córdoba empieza hoy con el primer concierto de Vicente Amigo y entradas agotadas

La 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba tendrá este año un prólogo de lujo que correrá a cargo del Vicente Amigo, hijo adoptivo de Córdoba y dos veces ganador del Grammy Latino. El guitarrista cordobés, una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, llegará al escenario del Gran Teatro de Córdoba este jueves y viernes con las entradas agotadas desde hace semanas.

Será el inicio de una gira con la que conmemorará los 40 años de trayectoria desde su primer premio en el Festival del Cante de las Minas que cumplirá dentro de dos años, gira que dará comienzo en su tierra y con doble sesión. Según confesaba desde Madrid a Efe este martes, "en aquel momento tenía una energía quizás más positiva que ahora, porque con el pasar de los años se va contaminando de muchas cosas y al final esta es una lucha por reencontrarte con el niño que fuiste". Confesaba sincero que hay momentos en los que ha perdido la ilusión, porque, le pesa "el tema del público, salir y tener que estar lo mejor posible, que no es lo mismo que estar componiendo en casa". Y es que aunque asegura que disfruta cuando sube al escenario, pero solo "cuando llegas a ese punto de seguridad de poder echar a volar y todo fluye y da igual si te equivocas".

El preludio del festival incluye un tributo a Dire Straits

El preludio del festival incluye además un concierto de tributo a Dire Straits este sábado para el que también se han agotado ya las localidades. Este espectáculo conmemora las las cuatro décadas del icónico álbum Brothers in Arms y la gira mundial que siguió en los años 1985 y 1986. En el rol de Mark Knopfler, voz y guitarrista solista, estará Angelo Fumarola, que acompañado por su banda, llevará al público de la mano en un viaje al pasado y a las melodías de otra época.

El Festival de la Guitarra propiamente dicho dará comienzo el 1 de julio y se prolongará hasta el día 11 con 24 conciertos con las seis cuerdas como protagonistas. Será Paco Peña, el que fuera fundador de esta cita hace más de cuatro décadas quien corte la cinta roja inaugural en el Gran Teatro con el espectáculo Solera. Esa misma noche, Love of Lesbian se subirá al escenario del Teatro Axerquía estrenando la temporada estival de esta sala al aire libre.

Manuel Barrueco en el Góngora y los Aslándticos en la Axerquía

La guitarra clásica siempre queda reservada al Teatro Góngora y el primer concierto será el de Manuel Barrueco el 2 de julio, día en el que el Teatro Axerquía estará ocupado por dos bandas llenas de ímpetu y energía como Sanguijuelas del Guadiana y los Aslándticos que celebrarán en Córdoba sus 20 años de carrera y que han prometido darlo todo al público de su tierra.

Manuel Barrueco en el Festival de la Guitarra, en imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

El 3 de julio, habrá también plato doble. En el Gran Teatro, tocará Teddy Bautista con el estreno absoluto del El periplo de las heroínas junto a Pablo Salinas (guitarra, teclados, batería robot), Alex Tricoso (percusión acrobática), Yaiza Bautista (voz/coros, personaje escénico) y Mikel Hennet (voz/coro/ bailarín). Dos horas después, Los Planetas, una banda llena de precisión y magnetismo que lleva más de treinta años rodando por los escenarios, harán lo propio en el Teatro Axerquía.

La guitarra flamenca volverá al Gran Teatro el sábado 4 de julio con José Antonio Rodríguez. Su nueva propuesta abarca el amplio abanico del flamenco; desde el cante, la guitarra, las nuevas instrumentaciones, el baile… pero desde una visión moderna, novedosa y llena de vértigo. En el Teatro Axerquía, la emblemática banda asturiana WarCry y Ángelus Apátrida prometen una noche de heavy trash metal por todo lo alto.

El bajista Stanley Clarke en un concierto en el Gran Teatro. / CÓRDOBA

Stanley Clarcke, maestro del jazz, está en el Gran Teatro

El 5 de julio, Stanley Clarcke, maestro del jazz, estará en el Gran Teatro junto a la banda 4EVER, llevando a los escenarios su legado en el jazz fusión. El proyecto pone el foco en la música de Romantic Warrior de Return to Forever, su mítica banda de los 70 junto con Chick Corea, y en otros de sus grandes éxitos. El domingo, el Festival de la Guitarra ofrecerá dos conciertos más, la guitarra clásica de Esther Guzmán en el Teatro Góngora y Siloé en el Teatro Axerquía, que llega a Córdoba con las entradas agotadas.

El 6 de julio, el Teatro Góngora acogerá a Rycardo Moreno y su concierto Flamenco Moreno en el que el guitarrista lebrijano dará vida a su guitarra sin trastes mientras el Gran Teatro se llenará con la energía de MonoNeon, un ejemplo de la amplitud de miras del Festival de la Guitarra de Córdoba. El bajista estadounidense y músico experimental de Memphis está considerado el mejor bajista eléctrico del mundo y está llamado a demostrarlo aquí.

Concierto de Luz Casal en Córdoba. / Manuel Murillo

El ciclo continúa el 7 de julio con Juanfe Pérez en el Teatro Góngora y Mozes Rosenberg y Bako Jovanovic el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

El 8 de julio, Juan Manuel Cañizares y la Orquesta de Córdoba estarán en el Gran Teatro mientras Cardamon Trio y Linda Alhamad se presentan ante el público en el Teatro Góngora. Ese día, el festival recibirá otro de sus platos fuertes de esta edición, Luz Casal, que presentará su nuevo álbum Me voy a permitir en el Teatro Axerquía. Con ella, estarán Nat Simons y Aurora Beltrán, que representan una unión de dos grandes figuras del rock de distintas generaciones entregadas a la reivindicación de la mujer en un género tradicionalmente de hombres.

Loquillo, en una imagen de archivo. / A. J. González

El 9 de julio, el ciclo abrirá sus puertas a otro pez gordo del rock, Loquillo, en el Teatro Axerquía con su gira Corazones legendarios, título de su último álbum, en el que rinde homenaje a la canción de Lou Reed Legendary hearts. Esperemos que el calor lo respete esta vez. En guitarra clásica, David Russell estará en el Teatro Góngora.

Leonor Watling y Leo Sidrán darán voz a Leo & Leo

Ya en la recta final del festival, Leonor Watling y Leo Sidrán darán voz a Leo & Leo acompañados por The Groovy French Band, un proyecto lleno de canciones íntimas, jazz elegante y una puesta en escena mezcla de humor, virtuosismo y complicidad. El Teatro Axerquía se reserva esa noche a Paco de Lucia Legacy, el homenaje al gran genio de la guitarra que correrá a cargo de un elenco de alto nivel compuesto por Josemi Carmona, Sandra Carrasco, Chano Domínguez, Duquende, David de Jacoba, Diego del Morao, Farru, Juan Habichuela Nieto, Jani Losada, Piraña, Antonio Rey, Antonio Sánchez y María Terremoto.

Dos homenajes a Blanca del Rey y Enrique Morente en la noche de clausura

En la noche de clausura, el flamenco será protagonista absoluto con dos homenajes a dos figuras de renombre como Blanca del Rey y Enrique Morente. El Gran Teatro se rendirá a los pies de la coreógrafa y bailaora con el estreno absoluto de La Reina Blanca mientras el Teatro Axerquía celebrará el 30 aniversario de Omega de Enrique Morente, una de las obras más revolucionarias de la música española, que encarnarán Kiki Morente & Lagartija Nick con la colaboración especial de Israel Galván al baile.

Salvo para los conciertos de Vicente Amigo, tributo a Dire Straits y Siloé, aún quedan entradas para todos. No digan que no lo sabían.

Como cada año, el Festival de la Guitarra celebrará de forma paralela un amplio cartel de actividades formativas y actividades paralelas e infantiles que tampoco conviene perderse. Para empezar, este jueves se inaugura la exposición fotográfica Antología visual de la guitarra. Una aproximación visual a la guitarra, 1992-2023 con fondos del Archivo Municipal de Córdoba de distintos autores.