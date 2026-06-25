Los Festivales de Planneo en Córdoba comienzan con flamenco el 10 de julio y se extenderán por los barrios

La teniente de alcalde y delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha presentado este jueves 25 de junio los nuevos Festivales Planneo, una propuesta que busca ampliar la oferta de ocio saludable, seguro y atractivo para la juventud cordobesa, según ha señalado Bustos.

La programación comenzará con la cuarta edición del Festival Flamenco Planneo, que se celebrará el próximo 10 de julio, a las 22.00 horas, en el Parque del Flamenco, con entrada libre hasta completar aforo. Esta primera cita rendirá homenaje a las maestras del baile flamenco de los barrios de Córdoba, en reconocimiento a quienes han mantenido vivo este arte durante generaciones.

Según ha explicado Bustos, Planneo es “una entidad viva que crece, se transforma y se adapta para seguir hablando el idioma de la juventud de nuestra ciudad”. La delegada destacó que la juventud cordobesa combina dinamismo con valores como “el esfuerzo, el talento, la innovación y la tradición”.

Flamenco joven en Córdoba

El Festival Flamenco Planneo reunirá a artistas emergentes y consolidados del panorama flamenco. En el cartel figuran Juanjo León y Álvaro Mora a la guitarra; Rafa del Calli y Reyes Carrasco al cante; y Manuel Liñán y Miriam Cuevas al baile.

Durante la presentación han estado presentes Álvaro Mora, Reyes Carrasco y Rafa del Calli, que han acompañado a la concejala en el anuncio de esta programación cultural. Bustos ha puesto en valor la trayectoria de estos artistas y subrayado la importancia de ofrecer espacios de promoción al talento joven vinculado al flamenco.

Por su parte, Álvaro Mora ha agradecido al Ayuntamiento de Córdoba y a la Delegación de Juventud la puesta en marcha del festival y ha asegurado que esta cita supone “una oportunidad muy interesante” para reencontrarse con Córdoba y compartir escenario con otros compañeros del flamenco.

Cartel del 4º Festival Flamenco Planneo. / CÓRDOBA

Festivales en los barrios

Además, la concejala ha explicado que la nueva marca Festivales Planneo agrupará distintas citas culturales y musicales durante el verano, con propuestas de flamenco, música urbana, reguetón flamenco, cantos evangélicos, bandas de música y música electrónica, entre otros estilos.

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La intención municipal es llevar estos eventos a distintos distritos como Fuensanta, Moreras o Santa Cruz, convirtiendo calles y plazas en espacios de convivencia, cultura y ocio juvenil.