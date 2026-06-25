El aperitivo del Festival de la Guitarra con Vicente Amigo, plato fuerte de un finde en Córdoba con Los Morancos y la vuelta de un cine de verano

Cine de verano en el Coliseo de San Andrés

El Coliseo de San Andrés inicia temporada este jueves 25 de junio como el único cine de verano que abrirá sus puertas este año en Córdoba. Para la ocasión han escogido la película de Santiago Segura ‘Torrente Presidente’, que se proyectará del 25 al 29 de junio, a las 22.15 horas.

Marcha 'alternativa' del Orgullo

La plataforma Córdoba por la Diversidad ha convocado para el próximo 28 de junio una marcha coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+. La movilización, que partirá a las 20.00 desde la puerta del Ayuntamiento y concluirá en Rey Heredia, nace bajo el lema La diversidad no se negocia. ¡Que no nos silencien! y cuenta ya con el respaldo de más de una treintena de asociaciones, sindicatos, entidades sociales, organizaciones políticas y personas a título individual.

Las portavoces de la plataforma han presentado este lunes el cartel de la convocatoria, realizado de forma altruista por el diseñador Borja Cámara, y han explicado que el objetivo es "honrar la fecha del 28 de junio" y reivindicar un espacio propio para todas las realidades que conforman el colectivo Lgtbiqa+ y sus familias.

La Plataforma Córdoba por la Diversidad. / A. J. GONZÁLEZ

Los Morancos en el Califas Fest

La plaza de toros Los Califas cambia este sábado 27 de junio los conciertos por el humor con el nuevo espectáculo de Los Morancos en el Califas Fest. El dúo aterriza en Córdoba con ‘Bota Antonia’, una comedia donde, ante la crítica situación mundial, el personaje de Antonia decide tomar las riendas creando un nuevo partido político llamado «SC» (Sentido Común). Nacido del enfado con los gobernantes actuales, este partido tambalea los pilares de la política internacional y cala rápidamente en la sociedad global bajo un lema claro y contundente: “Viviremos en la gloria cuando gobierne la Antonia”.

Los Morancos, durante su último espectáculo en Córdoba / Manuel Murillo

Vuelve ‘Viana a escena’

La Fundación Kutxabank presenta una nueva edición de su ciclo ‘Viana a Escena’. Una propuesta cultural que convertirá al Patio de Columnas del Palacio de Viana en un teatro al aire libre y una "alternativa de ocio única para los ciudadanos cordobeses y visitantes durante las noches de verano en la capital".

El ciclo se inaugura este viernes 26 de junio, con ‘Actrices en Blanco y Negro’, de la compañía Trágicas de la Lengua, que presenta una tragicomedia que entrelaza cine y teatro para adentrarse en las vidas de cuatro grandes mitos de nuestra cultura: Rafaela Aparicio, Mary Santpere, Sara Montiel y Gracita Morales.

Escena de 'Actrices en blanco y negro' / CÓRDOBA

Primavera en las iglesias fernandinas

Entre los meses de abril y junio, Córdoba se convierte en el escenario de un ambicioso viaje por seis siglos de música sacra con el Festival de Primavera en las Iglesias Fernandinas. Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá 13 programas únicos en las emblemáticas iglesias fernandinas y otros espacios singulares.

Este fin de semana concluye el programa con dos citas. El viernes 26 de junio, In Excelsis (Vivaldi) en San Pablo, y el sábado 27 de junio, Concierto de Clausura en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. La cita es a las 21.15 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Noche Blanca en Montilla

La Noche Blanca de Montilla abre este próximo viernes una renovada edición con dos jornadas de música y artes escénicas en distintos espacios públicos de Montilla para reforzar la programación cultural del inicio del verano y dar protagonismo al talento local.

La cita, que se celebrará este viernes y el sábado, a partir de las 22.00 de la noche, reunirá a más de una decena de propuestas repartidas entre la Plaza Dolores Ibárruriri, la Plaza de la Rosa y el Paseo de Cervantes, en un formato que vuelve a extenderse durante dos noches consecutivas para facilitar la asistencia del público y evitar que las actividades coincidan entre sí. Como en ediciones anteriores, la mayor parte de la programación estará protagonizada por artistas y formaciones de Montilla, una línea de trabajo que el Ayuntamiento mantiene como eje central de esta convocatoria.

Nazario Zafra, Miguel Sánchez y David Hidalgo muestran los carteles de la edición 2026 de La Noche Blanca de Montilla. / José Antonio Aguilar

Nueva cita con Cañeteando

El festival Cañeteando celebrará en Cañete de las Torres su 13ª edición este sábado, con un cartel que tendrá como actuación estelar la del grupo Nancys Rubias, junto con Queen Revolution, DJ Anuschka y el artista local DJ Brochas.

A las 22.00 horas, en la plaza de España, comenzará Queen Revolution, uno de los mejores espectáculos tributo de Europa, que revivirá los grandes himnos de la mítica banda británica, congregando a un público intergeneracional en el corazón monumental del pueblo.

Nancys Rubias, en concierto. / Rafael Cobo

A las 00.30 horas, la actividad se trasladará al Parque de Andalucía con el concierto de las Nancys Rubias. Mario Vaquerizo y toda su banda traerán a la provincia su particular torbellino de energía, pop gamberro, glamour y diversión.

Y a partir de las 02.30 horas, para dar respuesta a la demanda de los jóvenes, la madrugada se prolongará en el polígono Los Ruedos de la mano de DJ Anuschka y DJ Brochas, un espacio óptimo para cerrar esta gran gala bajo el cielo de Córdoba.

Moriles saca la lengua a la ELA

Moriles acogerá una maratón solidaria con el objetivo de dar visibilidad y ayudar a Saca la lengua a la ELA, asociación comprometida con la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La cita será el próximo sábado, 27 de junio en la urbanización municipal El Carmen y el pistoletazo de salida tendrá lugar a las 8.30 horas.

El formato es simple: un circuito de 4 kilómetros recorrido tantas veces como cada participante pueda o desee. La recaudación será mediante donativo, tanto de los propios corredores como de empresas o entidades locales, a través del "dorsal cero". En este sentido, el Ayuntamiento de Moriles ha colaborado sufragando los distintos costes que pudiera tener el evento, con el fin de destinar la totalidad de la recaudación a esta entidad sin ánimo de lucro.

Presentación de la maratón solidaria en el Ayuntamiento de Moriles. / CÓRDOBA

Noche de juegos con Planneo

El programa Planneo Córdoba Joven celebra una nueva edición del evento ‘La Noche Más Corta Más Larga de Juegos 2026’, que congregará a grupos en la Casa de la Juventud para pasar una noche en blanco jugando con dados y tableros. La cita dará comienzo a las 21.00 horas del sábado y se prolongará hasta las 10.30 horas del domingo 28.

Noches de verano en Los Villares

Este fin de semana continúa la programación de la 12ª edición de Noches de Verano en Los Villares, con una veintena de actividades que se desarrollarán entre junio y septiembre y que incluyen propuestas de música, ocio y naturaleza, en el escenario del camping Los Villares Sierra de Córdoba y en el entorno del centro de recepción de visitantes del parque. Este sábado, actuación de The Beatleads.

Café Cantante

Cita con el ciclo ‘Café Cantante’ en el Centro Flamenco Fosforito. Este sábado, a las 22.00 horas, Carlos Camacho al baile, el cante de Fita Heredia y la guitarra de Alejandro Peralta. Entrada gratuita hasta completar aforo.