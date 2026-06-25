OCIO EN CÓRDOBA
El Festival Crazy World despedirá el verano en Córdoba: fecha, horarios, artistas y entradas
La cita contará con dos escenarios y garantiza doce horas de música y baile
El Festival Crazy World repite cita en Córdoba con su habitual evento para despedir el verano, convertido en un referente para los amantes de la mejor música comercial, techno y reguetón tienen marcada a fuego en el calendario. Una vez más, el festival promete muchas horas de música y baile en el recinto ferial de El Arenal.
La última parada del Festival Crazy World en la capital, celebrada el pasado 21 de marzo, reunió a más de 6.000 personas que pudieron disfrutar de casi 12 horas de música ininterrumpida en dos escenarios (techno y reguetón).
Fechas del Crazy World en Córdoba
La fecha escogida para el próximo Festival Crazy World en Córdoba es el sábado 19 de septiembre de 2026, “el último sábado del verano”, como señala la organización. La fiesta empezará a las 17.00 horas y se espera que se prolongue hasta las 5.00 horas.
Dos escenarios con la mejor música
Esta nueva edición del Crazy World contará con dos escenarios. El escenario tetecnolatino el escenario T4.
Como es habitual, cada escenario tendrá un ambiente y estilo diferenciados. De momento no han dado más detalles sobre el cartel, pero eventos anteriores han contado con más de 20 artistas.
Entradas para el Crazy World
Las entradas para el Festival Crazy World en Córdoba ya están disponibles a través de esta plataforma y cuentan con precio promocional para los 500 primeros tickets.
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