'Transversal': la Orquesta de Córdoba lanza una temporada mezcla de vanguardia y clasicismo que mantiene precios y descuentos

"La nueva temporada de la Orquesta de Córdoba ya está aquí y se llama Transversal porque da un salto de calidad con un programa más internacional, que mezcla vanguardia y clasicismo y que sigue apoyando a los artistas españoles y a las jóvenes promesas".

El director de la Orquesta de Córdoba, Salvador Vázquez, acompañado por el gerente de la formación, Roberto Palmer; la presidenta del IMAE, Isabel Albás; el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena y el presidente del Consorcio de la Orquesta, Juan Miguel Moreno Calderón, ha dado a conocer este miércoles el repertorio, las obras, los músicos y directores que acompañarán a la Orquesta de Córdoba a partir del mes de septiembre en una temporada en la que sonarán hasta doce obras que la formación interpretará por primera vez.

Programa de abono

Como es habitual, el programa de abono estará compuesto por doce conciertos entre el 15 de octubre y 18 de junio: Retrato invisible, Impulso creador, Diálogos en el horizonte, Promesa de esperanza, A cielo abierto, El fuego en la nieve, ...Y nada volverá a ser igual, Un acto de amor, La edad de las maravillas, Geometría salvaje, Constraste de resistencia y Música para renacer.

Debajo de títulos tan sugerentes habrá propuestas vibrantes y diversas como un concierto íntegro dedicado a Beethoven por el 200 aniversario de su fallecimiento, un concierto mezcla de El amor brujo de Falla con la cantaora Anabel Castillo y los Sueños de invierno de Tchaikovsky, La pasión según San Juan en vísperas de Semana Santa o el programa del último día que combinará el Concierto para violín de Dvorák y El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, entre otras muchas exquisiteces para el oído. Según Salvador Vázquez, "todos los repertorios siguen en la línea de combinar música más actual y repertorio más tradicional para que suenen las grandes composiciones que el público siempre quiere escuchar incorporando nuevas piezas".

Directores, intérpretes y solistas invitados

La nómina de directores invitados para la próxima temporada de abono incluye una amplia lista de músicos de alto nivel como la canadiense Naomi Woo, el francés Martín Lebel, Julio García Vico que regresa al frente de la Orquesta, igual que Manuel Hernández-Silva; Audrey Saint Gil, que se pone al frente de esta formación por primera vez y el director de Hong Kon que actualmente es asistente de la Filarmónica de Londres Wilson Ng. También habrá intérpretes y solistas invitados a la casa en varios conciertos como el violinista Giuseppe Gibboni, el violonchelista Luka Coetzee y el pianista Gile Bae, la fagotista Sophie Dervaux, la violista Sara Ferrández, el pianista Juan Pérez Floristán, el clarinetista Juan Ferrer o el violinsta Noah Bendix, además de Sydney Mancasola (soprano), Adèle Charvet (mezzo), Luigi Morassi (ttenor), Pilar Alva (soprano), Lucía Cihuela (mezzo), Juan Snacho (tenor), Ferran Albrich (barítono) y los coros Ziryab y el Coro de Ópera de Córdoba.

Tres conciertos extraordinarios

La temporada se completa con tres conciertos extraordinarios. El concierto de apertura, en el que Salvador Vázquez intercala la dirección con los comentarios sobre las obras que suben a la palestra, será el 17 de septiembre en el Teatro Góngora y tendrá un programa compuesto por autores de la talla de Brhams, Dvorák, Tchaikovsky, Beethoven y Elgar. La Gala lírica de Navidad será el 22 de diciembre y fusionará la emoción de los villancicos tradicionales con repertorio lírico de la mano de la soprano Mariola Cantarero. Por último, el Concierto de Año Nuevo, que se celebrará los días 1 y 2 de enero, tendrá como director a Gianluca Martinenghi y a la soprano Natalia Labourdette, que repite junto a la Orquesta de Córdoba tras el éxito del año pasado. En este caso, sonarán grandes airas del gran Johann Strauss junto a piezas de Chueca, El barbero de Sevilla de Gerónimo Giménez, Doña Francisquita de Amadeo Vives, Emilio Arrieta, Von Supé y Bernstein.

Salvador Vázquez, director de la Orquesta de Córdoba. / Víctor Castro

La orquesta en familia

Un año más, padres, hijos, abuelos, hermanos tendrán la oportunidad de juntarse en torno a la música clásica pensada para la familia en tres conciertos familiares los días 7 de febrero, 2 de mayo y 16 de mayo de 2027. El dúo Vibra-to repite con un programa nuevo titulado La orquesta escondida, el músico comprometido con la orquesta Joaquín Haro estará al frente de La música también se cuenta y Gustavo Moral en el último de los tres conciertos, Misterio en la Orquesta.

Precios, abonos, fechas

En cuanto a los precios, el gerente Roberto Pálmer ha explicado que los precios y los descuentos se mantienen por segundo año consecutivo con el objetivo de llegar al público y atraer a nuevas generaciones de amantes de la música clásica. Por dar alguna idea, el abono completo de 12 conciertos se podrá adquirir por entre 96 y 259 euros según el lugar en el Gran Teatro pero también se podrá adquirir un abono de seis conciertos por precios que van de 45 euros en anfiteatro y paraíso lateral o 122 euros en butaca. A eso hay que restar los descuentos no acumulables aplicables a jóvenes, mayores de 65 años, desempleados, familias numerosas y monoparentales y personas con discapacidad.

El precio de un concierto de abono suelto en butaca es de 27 euros y el de los extraordinarios, también en butaca, de 25 euros mientras que los conciertos en famiilia tienen un precio único de 8 euros y un abono para los tres conciertos de 19 euros.

Los interesados en adquirir los bonos podrán hacerlo del 19 al 30 de septiembre si son nuevos mientras quienes renueven el de la pasada temporada lo podrán hacer del 2 al 16 de septiembre. Los días 17 y 18 de septiembre serán para cambios y mejoras de localidades de quienes renueven abono. Por su parte, las entradas de los conciertos extraordinarios y familiares saldrán a la venta el 2 de septiembre.

Además de estos conciertos, la Orquesta de Córdoba volverá a sonar por la provincia los días 11, 12 y 13 de septiembre dirigida por Alejandro Muñoz, junto al violín solista de Hoang Linh Chi y un programa que incluye varias obras de Antonio Vivaldi.

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Los conciertos didácticos para colegios se celebrarán los días 27, 28 y 29 de octubre en el Teatro Góngora. Sobre el escenario, volverá a sonar Kacharristán presentado por el Dúo Vibra-tó con la dirección de Sebastián Zinca.