Cabra rindió homenaje este miércoles a su escritor más universal, Juan Valera, en el tradicional acto institucional que el Ayuntamiento organiza cada 24 de junio, coincidiendo con la festividad local de San Juan.

La ceremonia, celebrada en el salón del parque Alcántara Romero y presidida por el alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Cultura, María Sierra Sabariego y la corporación municipal, tuvo como momento central la entrega del Premio Juan Valera 2026 en la modalidad de estudios valerianos al investigador navarro Luis Sola Gutiérrez por su obra Apurando la vida hasta el final. Los últimos años de Juan Valera.

El galardón reconoce un trabajo de investigación que profundiza en la etapa final de la vida del escritor, diplomático y político egabrense, aportando nuevas claves para el conocimiento de una de las figuras más destacadas de las letras españolas del siglo XIX.

Una carrera plagada de reconocimientos

Durante el acto se destacó la sólida trayectoria intelectual del premiado. Nacido en Azagra (Navarra) en 1951, Luis Sola Gutiérrez ejerció como catedrático de Filosofía de Instituto hasta su jubilación en 2011. Doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto, es autor de numerosos trabajos de investigación y ensayo, habiendo obtenido a lo largo de su carrera reconocimientos como el Primer Premio de Ensayo Pablo de Olavide en 2006 o el Premio de Creación Literaria del Gobierno de Navarra en la modalidad de ensayo en 2015.

El navarro Luis Sola Gutiérrez recibe el Premio Juan Valera 2026 por su estudio sobre los últimos años del escritor egabrense.. / José Moreno

Un homenaje donde no faltó la disertación en la que se tributa al escritor y que en esta ocasión con el título Una reconstrucción biográfico-literaria de Juan Valera a partir del manuscrito desconocido «El incomparable don Juan Valera», estuvo a cargo de Remedios Sánchez García, catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada y vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía.

La ponente ofreció una aproximación a la figura del escritor egabrense a partir de un manuscrito inédito, aportando nuevas perspectivas para la reconstrucción biográfica y literaria del también político y diplomático decimonónico.

El navarro Luis Sola Gutiérrez recibe el Premio Juan Valera 2026 por su estudio sobre los últimos años del escritor egabrense. / CÓRDOBA

La anual cita incluyó la ya clásica ofrenda floral ante el busto escultórico de Juan Valera que preside una de las glorietas del parque y el concierto de San Juan a cargo de la asociación Banda de Música de Cabra.

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Un anual homenaje en el que se volvió a reivindicar la vigencia del legado literario e intelectual de Juan Valera, al tiempo que reconoció la labor de investigadores y estudiosos que contribuyen a profundizar en el conocimiento y difusión de su obra.