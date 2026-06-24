Con los músicos en el escenario, la Orquesta de Córdoba busca micromecenas que disfrutarán de beneficios fiscales y experiencias exclusivas

La Orquesta de Córdoba ha lanzado por segundo año consecutivo en la presentación de la nueva temporada su plan de micromecenazgo, con el que anima a apoyar a la Orquesta de Córdoba de una forma asequible a todos los bolsillos a cambio de una serie de beneficios fiscales y culturales para los mecenas.

Según ha explicado el gerente de la formación, Roberto Palmer, el plan va dirigido a personas físicas "que sientan valore propios y quieran ser parte activa de este proyecto musical de primer nivel", aunque también hay alguna entidad que se ha sumado a la iniciativa. En la temporada pasada, la Orquesta de Córdoba contó con once micromecenas que aportaron 250 euros cada uno, un mecenas como el Coro Ziryab que hizo la aportación más elevada y colaboradores como CSIF y la Fundación Caja Rural del Sur.

Aunque las aportaciones particulares pueden ser de la cantidad que cada uno estime conveniente, los mecenas podrán beneficiarse de deducciones fiscales del 80% sobre los primeros 250 euros que donen. Además, los nombres de todos aparecerán en los programas de mano de los conciertos extraordinarios de Año Nuevo, estarán invitados a un evento especial para ellos con el director artístico, el gerente, solistas invitados y miembros de la Orquesta de Córdoba.

Con los músicos al lado

Y como novedad, esta temporada, los mecenas podrán asistir a un ensayo de la Orquesta de Córdoba y vivir la experiencia de estar en el escenario junto a los músicos "y sentir la vibración de una orquesta sinfónica desde dentro".

Las personas que lo deseen pueden solicitar información en mecenazgo@orquestadecordoba.org.

El presidente del Consorcio de la Orquesta de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, ha destacado en la presentación de la nueva temporada "el buen momento que vive", una etapa de crecimiento muy enriquecedora.

La formación destaca por su compromiso social y el apoyo al talento joven. En los dos últimos años, se ha procedido a la contratación de nueve músicos en distintos puestos de violín, chelo, viola, trompa y personal, todo ello "dentro de las posibilidades que ofrece la tasa de reposición estatal", que según Roberto Pálmer, "está limitando la contratación al estar los presupuestos prorrogados".