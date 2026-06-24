Antonio Barragán, Rosario Villajos y la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, galardonados con los Premios Literarios Cuadernos del Sur 2026

El suplemento cultural Cuadernos del Sur, de Diario CÓRDOBA, entregará el próximo 3 de julio la cuarta edición de los Premios Literarios Cuadernos del Sur, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su creación. Estas distinciones se concederán en un acto que tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol, colaboradora del suplemento cultural.

El premio a la trayectoria literaria e investigadora se concederá en su cuarta edición al historiador Antonio Barragán Moriana, doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, concentrando sus investigaciones y publicaciones en la historia social y política en el siglo XX. Barragán Moriana fue premio de investigación de Historia Social Díaz del Moral por su libro Conflictividad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba, 1918-1920, premio de ensayo Corpus Barga de la Diputación de Córdoba por Control social y responsabilidades políticas en Córdoba (1936-1945) y Premio Memoria Viva de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.

El profesor aguilarense ha centrado también sus investigaciones en la Segunda República y la dictadura franquista, habiendo publicado Realidad Política en Córdoba, 1931; Crisis del franquismo y transición democrática en la provincia de Córdoba, 1975-1982; La conquista de la libertad. Historia de las CCOO de Andalucía y, en colaboración, El botín de guerra en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la ley de responsabilidades políticas. Sus dos últimos libros son Enterado, Justicia militar de guerra en Córdoba (1937-1945) (2023) y Culpable de todos los desmanes habidos… La aniquilación de la democracia municipal republicana. Córdoba 1936-1942 (2024). Barragán Moriana fue catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.

El premio a la autora del año de Cuadernos del Sur ha recaído en la escritora Rosario Villajos, nacida en Córdoba en 1978. Villajos, que logró en 2023 el Premio Biblioteca Breve por su novela La educación física (Seix Barral, 2023), ha publicado en 2026 Cortarse el cabello, que ha alcanzado ya su segunda edición. Este libro de cuentos, que transcurren entre lo real y el mundo simbólico, se adentran en la inocencia, el cuerpo, el yo o la muerte, como despedida y como encuentro.

La escritora cordobesa publicó en 2017 su primer libro, una novela gráfica titulada Face, tras lo cual daría a conocer Ramona, en 2019, y La muela, en 2021. Villajos se formó en Bellas Artes y ha trabajado en la industria musical, cinematográfica, artística y cultural en una inquietud que le llevó por ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada, Montpellier, Barcelona, Londres y Madrid, lugar donde reside en la actualidad. «Gran parte de mi trabajo artístico y literario tiene la marca de lo efímero, de lo que no podrá ser reciclado ni restaurado. Nada me representa mejor que la materia perecedera. Somos cuerpo y nada más», asegura en su web.

Fomento de la lectura

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque recibirá el premio al fomento de la lectura en reconocimiento a una labor surgida de la inquietud bibliófila de Manuel Ruiz Luque, fallecido el pasado mes de febrero. La fundación, que tiene su sede en la Casa de las Aguas de Montilla, es la recopilación de historia local más importante de España, junto con la existente en el Seminario de Álava, y contiene una valiosa sección de manuscritos que cuenta con piezas esenciales para conocer la historia civil y religiosa de muchas ciudades andaluzas.

Ruiz Luque, medalla de oro de Andalucía, ha reunido durante más de medio siglo una amplia colección, a la que se une también un archivo de material efímero compuesto por hojas volantes, octavillas, bandos, anuncios o panfletos de diferentes épocas.

La biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz Luque puede ser consultada en dos salas: una contiene publicaciones contemporáneas y otra sala para investigadores, con fondos editados entre los siglos XVI y XIX. Una gran parte de sus recursos puede consultarse a través de su página web. La fundación está gestionada por un patronato, que tiene como presidente al alcalde de Montilla.

Los premios Cuadernos del Sur han distinguido en sus anteriores ediciones a Joaquín Pérez Azaústre, Estefanía Cabello, la Librería Luque, Francisco Gálvez, Remedios Zafra, la editorial Almuzara, Carlos Clementson, Ángeles Mora y la Biblioteca Cántico.