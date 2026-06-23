Sindicatos y administraciones advierten en Córdoba que "el calor mata" y llaman a cumplir las medidas de prevención en los sectores con más riesgo

CCOO y UGT, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba se han dado cita este martes en la celebración del 50 aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba junto a representantes de distintas instituciones. En este contexto y en plena ola de calor, sindicatos y administraciones han advertido que "el calor mata" y han llamado a las empresas a cumplir estrictamente las medidas de prevención, con especial atención a los sectores con mayor riesgo como la construcción, el campo o la hostelería.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, ha acudido a la convocatoria, donde ha explicado que, según los datos de la Junta de Andalucía, Córdoba ha reducido el índice de accidentes laborales un 43% desde los años 90, cuando se puso en marcha este centro. "En estos años, se ha creado más empleo pero la siniestralidad ha bajado considerablemente", ha destacado, aunque "las cifras nos obligan a seguir trabajando". En línea con las medidas desarrolladas ha apuntado la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente hasta 2028, que se sostiene "sobre pilares como una mayor formación, un mayor control, una mayor sensibilización y una mayor colaboración". El primer plan de actuación "cuenta con más de cien medidas y más de 23 millones de euros" y busca "apoyar a las pymes a reforzar el control de la siniestralidad, mejorar la cultura preventiva y rebajar los accidentes y enfermedades profesionales.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en funciones, Rocío Blanco, participa en la celebración del 50º aniversario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba. / AJ González / COR

En cuanto a los sectores con mayor índice de siniestralidad, la consejera ha señalado la construcción como la más afectada por "las caídas en altura, las caídas a distinto nivel y los vuelcos", seguida por la agricultura "por vuelcos de tractor y caídas a distinto nivel". Respecto al calor, Blanco ha asegurado que "hasta el momento no ha habido incidencias" y ha recalcado que "en esta época, tenemos en marcha una campaña para informar a los trabajadores y a las empresas con el objetivo de que adopten las medidas necesarias para que las olas de calor no les afecten".

El convenio colectivo de la construcción rebaja la jornada laboral en época estival para que los trabajadores que están a la intemperie tengan jornada intensiva y no estén trabajando en las horas de pico de calor y según la consejera "los sectores están cada vez más conformes con adaptar la jornada a las inclemencias climáticas".

Por su parte, los responsables de Salud Laboral de CCOO y UGT, Aurelio Martín y Jaime Sarmiento, han insistido en que "el calor mata" aludiendo a los datos oficiales del informe MoMo del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III que indica que en el último año, del 23 de junio de 2025 al 22 de junio de 2026 "han fallecido en Córdoba 80 personas por causas derivadas de las altas temperaturas". En ese sentido, han insistido en la importancia de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de temperatura, regulada por real decreto en 2023. Así, han informado de que el pasado 25 de mayo se reunió la Comisión de Prevención y los sindicatos donde acordaron emitir un comunicado conjunto para "exigir contundencia a la administración en el seguimiento de las denuncias que se registran por incumplimientos de la norma en cuanto al calor". Martín y Sarmiento han coincidido en que "a los sindicatos llegan cada año bastantes denuncias, sobre todo, en el sector de la construcción porque las empresas no se ajustan al horario de jornada continua". Admiten que la siniestralidad ha disminuido, "pero no nos podemos permitir que un trabajador o una trabajadora que va a ganarse la vida no regrese a su casa porque sufra un accidente laboral".