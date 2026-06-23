Luz verde para la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba de la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable sobre la segunda fase del proyecto de restauración de los espacios dañados por el incendio ocurrido en la Mezquita Catedral de Córdoba el pasado agosto. Tras las intervenciones en las cubiertas, en una primera fase -así como una fase previa de desescombro y limpieza-, se plantea ahora la rehabilitación del interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y de la Capilla de la Anunciación.

Los trabajos incluidos en esta nueva fase, que contempla la intervención en una superficie de unos 70 metros cuadrados, tiene como objetivo la restauración de muros, arcos, pavimentos, rejas, fustes, capiteles, cimacios y demás elementos de la envolvente interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en una visita a la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

Así será la intervención de la segunda fase en la Mezquita-Catedral

En concreto, se realizarán estudios previos de levantamiento gráfico, cartografía y análisis de materiales, de limpieza mediante láser y química puntual, de fijación de estratos disgregados, inyecciones en oquedades y fisuras, eliminación de sales solubles, aplicación de morteros de restauración y mejora de ventilación, así como reintegración volumétrica de lagunas para su protección final.

El proyecto propone, además, la sustitución de la columna situada frente a la Puerta de San Nicolás, dañada por el incendio y actualmente apuntalada, por réplicas del mismo material. Los elementos originales quedarían expuestos en el espacio del vestíbulo. Para el fuste se ha localizado un bloque de mármol negro con vetas blancas (similar a la caliza micrítica original) en una cantera de Almería.