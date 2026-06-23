Patrimonio
Luz verde para la segunda fase de rehabilitación de los espacios afectados por el incendio en la Mezquita-Catedral
Tras la intervención en las cubiertas, ahora se plantea la restauración del interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y de la Capilla de la Anunciación
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba de la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable sobre la segunda fase del proyecto de restauración de los espacios dañados por el incendio ocurrido en la Mezquita Catedral de Córdoba el pasado agosto. Tras las intervenciones en las cubiertas, en una primera fase -así como una fase previa de desescombro y limpieza-, se plantea ahora la rehabilitación del interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y de la Capilla de la Anunciación.
Los trabajos incluidos en esta nueva fase, que contempla la intervención en una superficie de unos 70 metros cuadrados, tiene como objetivo la restauración de muros, arcos, pavimentos, rejas, fustes, capiteles, cimacios y demás elementos de la envolvente interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás.
Así será la intervención de la segunda fase en la Mezquita-Catedral
En concreto, se realizarán estudios previos de levantamiento gráfico, cartografía y análisis de materiales, de limpieza mediante láser y química puntual, de fijación de estratos disgregados, inyecciones en oquedades y fisuras, eliminación de sales solubles, aplicación de morteros de restauración y mejora de ventilación, así como reintegración volumétrica de lagunas para su protección final.
El proyecto propone, además, la sustitución de la columna situada frente a la Puerta de San Nicolás, dañada por el incendio y actualmente apuntalada, por réplicas del mismo material. Los elementos originales quedarían expuestos en el espacio del vestíbulo. Para el fuste se ha localizado un bloque de mármol negro con vetas blancas (similar a la caliza micrítica original) en una cantera de Almería.
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Desiderio Vaquerizo: 'Las corridas de toros son, visualmente y de forma simplificada, lo más parecido a la gladiatura romana
- Álvaro Cejudo da el salto al fútbol profesional: el cordobés es el nuevo segundo entrenador de la UD Las Palmas
- El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
- Jesús León es absuelto de los delitos de alzamiento de bienes y estafa tras la denuncia de la agencia de García Amado
- Córdoba se queda sin nuevo ‘solete’ de verano: estos son los establecimientos que mantienen el sello de la guía gourmet de Repsol
- Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia
- Cerro Muriano y Trassierra adelantan cada vez más su verano y multiplican su población