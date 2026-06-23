Carla Martín explora los ángeles bíblicos en su nueva exposición 'Peones del ya ya' en el C3A de Córdoba

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge la exposición Peones del ya ya, de la artista sevillana Carla Martín. La muestra forma parte de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 del programa Iniciarte, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y se presenta como una de las propuestas de creación emergente en el ámbito de las artes visuales en Andalucía. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de septiembre.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y se enmarca en las acciones de apoyo a la creación emergente andaluza impulsadas por la Agencia a través del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales (IAAPV).

Una investigación sobre la reinterpretación digital de los ángeles

Carla Martín plantea con Peones del ya ya una investigación artística en torno al fenómeno de los denominados biblically accurate angels y su reinterpretación en comunidades digitales desde comienzos de la década de 2010. A partir de las ambigüedades presentes en las descripciones de los ángeles en el Antiguo Testamento, la artista propone un proceso de deconstrucción —un “despiece”— que se materializa en una serie de objetos escultóricos que desbordan sus propios límites formales.

El proyecto se articula en dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, una investigación material centrada en el procesado de la imagen, el uso de software gráfico y la traducción como herramienta escultórica. Por otro, una aproximación conceptual orientada a la construcción de sistemas de sentido propios, donde la acumulación de decisiones formales genera objetos saturados de significado en un ejercicio de worldbuilding.

Una lectura transversal de la historia visual contemporánea

La práctica de Carla Martín se caracteriza por una lectura transversal de la historia visual contemporánea, en la que conviven referencias simbólicas y arquetípicas con lenguajes asociados a la cultura popular, como el fanart, el diseño de personajes, el anime o el cartoon. Estos recursos se incorporan como parte de una sintomatología visual propia del presente. Como complemento a la exposición se ha editado un catálogo que incluye textos de Vera Martín Zelich, para acompañar y contextualizar el proyecto.

La directora del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, Lorena Codes, ha destacado que "con la exposición de Carla Martín se cierra el periodo expositivo de la presente promoción de Iniciarte, una convocatoria que ha permitido a cinco jóvenes artistas andaluces el acceso por primera vez a las salas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y ha consolidado otras como el C3A de Córdoba, La Madraza en Granada y el Museo de Málaga. Del mismo modo, además de incrementar el apoyo a las actividades paralelas, este año se ha llevado a cabo una remodelación de los catálogos, en una línea de mejora continua del programa”.

Presentación en el C3A de la exposición de Carla Martín. / CÓRDOBA

En este sentido, la pasada semana se publicó la convocatoria para la presentación de proyectos expositivos de arte visual en el programa Iniciarte para 2026. Hasta el 7 de julio artistas o colectivos residentes en Andalucía y de edad comprendida entre los 18 y 35 años pueden presentar sus propuestas al programa, que tiene por objeto facilitar e impulsar la producción y la innovación andaluza en los nuevos lenguajes contemporáneos mediante el apoyo de los procesos de investigación artística y la creación de nuevas obras de jóvenes creadores en Andalucía.

Desde su creación, el programa Iniciarte ha desarrollado cerca de un centenar de proyectos expositivos y publicaciones asociadas y ha contribuido a la promoción de más de 120 artistas emergentes andaluces y a la producción de más de 1.600 obras. Es una de las principales plataformas públicas de apoyo a la creación contemporánea emergente en Andalucía.

Sobre la artista

Carla Martín (Sevilla, 2000) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha ampliado su formación en Londres, en SCAN, y en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, donde cursó un programa de pre-máster. En la actualidad desarrolla su práctica entre Bélgica y España.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en espacios nacionales e internacionales como NICC (Bruselas), Kunsthal Mechelen (Malinas), la Fundación Caja Rural de Granada, Espacio Lavadero, MHKA, LLS Paleis, la Royal Academy of Fine Arts Antwerp, La Madraza o el Centro de Arte Rafael Botí.

Su trabajo se sitúa entre la escultura, el archivo y el dibujo, y aborda las tensiones narrativas, formales y arquetípicas de la imagen contemporánea, con especial atención a la construcción de imaginarios y a la relación entre lo universal y lo personal.