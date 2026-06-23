Antonio Ruz, Helena Martos y Alas Circo pondrán el sello cordobés a la Feria de Palma a partir del lunes

La danza contemporánea de las compañías de Antonio Ruz y de Helena Martos, ambos cordobeses con trayectoria internacional, y la también cordobesa Alas Circo Teatro pondrán el sello cordobés a la edición número 43 de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, que se celebra en Palma del Río a partir del lunes 29 de junio. Durante una semana, el público palmeño, los visitantes y los profesionales invitados al evento, entre los que se encuentran una amplia nómina de programadores nacionales e internacionales, asistirán a los 31 espectáculos que conforman el cartel de este año.

En un momento en el que la danza está en plena ebullición y buscando ganar espacio en las salas de teatro, Córdoba aportará dos propuestas con mucho contenido que llegan a la Feria consolidadas, después de haber girado por distintos lugares. Antonio Ruz subirá el telón del Teatro Coliseo el lunes 29 a las 21.30 horas con su obra Norma. Ruz ha explicado desde Suiza, donde está presentando otro espectáculo, que desde que se estrenó en Córdoba, la obra ha pasado por teatros de Barcelona, Sevilla, Marbella y Alemania, y llega además "con mucho subidón para el equipo después de haber recibido el Premio Godot a la mejor coreografía del año y dos premios PAD a mejor coreografía y vestuario".

'Norma' aborda la diversidad en las formas de amar, vestir y bailar

Norma aborda un tema de máxima vigencia como es la diversidad. "Creo que es una pieza muy pertinente en el momento de censura cultural, de falta de aceptación de ciertas formas de expresión, de formas de amar, de vestir o de bailar", afirma Antonio Ruz, que ha dado forma a una obra que aborda los temas políticamente incorrectos "no desde el enfado o la tristeza sino desde la celebración de lo diverso, del absurdo, de la fealdad incluso, que pasada por el tamiz de la escena rompen los cánones establecidos de la belleza". Para él, Norma es la fiesta del rara avis, "de los raros, de eso que somos todos en algún momento de nuestra vida".

Tras cada representación, Norma ha organizado un coloquio que ha confirmado "la cantidad de reflexiones que provoca en el público lo que ocurre sobre el escenario". Se trata de una obra que mezcla poesía, danza y filosofía y que además "es muy cañera a nivel musical", añade Ruz, que invita al público a disfrutarla y a los programadores presentes en Palma a "no perdérsela para darle un nuevo empujón y que siga rodando por más escenarios".

Helena Martos, en la pieza 'Danzas Blancas', que se presentará en Palma. / CÓRDOBA

La compañía Helena Martos, coreógrafa e intérprete de danza contemporánea cordobesa, que ha regresado a su tierra después de trabajar en el extranjero, asiste por primera vez a la Feria de Artes Escénicas para presentar Danzas Blancas. Variación 1en el Paseo Alfonso XIII el lunes 19 a las 20.45 horas. Según Helena, "se trata de una adaptación de calle y espacios singulares de una pieza anterior", un monólogo en el que la acompaña la iluminadora Ángela López. En esta pieza, la bailarina plantea "una investigación de danza que reflexiona sobre el impulso que nos lleva a buscar el baile". Para ello, la autora mira al pasado y a la transformación de la danza y sus códigos a partir de las folías de España, unas danzas populares para las que el autor Julián Elvira ha ideado la música con la flauta.

La obra, un diálogo con la arquitectura, se ha concebido para presentarse en la calle

La obra de Helena Martos propone un diálogo con la arquitectura, de ahí que se haya concebido para presentarla en la calle y con una dramaturgia sonora despojada de artificio que vincula la flauta y la danza entendida como "una interfaz de cuerpo extendido donde el sonido mueve el cuerpo y el cuerpo encarna el espectro sonoro". La creadora cordobesa defiende la importancia de que la danza ocupe un mayor espacio en las programaciones de salas y festivales de artes escénicas, por lo que está encantada de poder presentar su trabajo en Palma del Río para visibilizar su trabajo.

Alas Circo Teatro. / CÓRDOBA

La tercera propuesta cordobesa que se verá en esta edición de la Feria de Palma será la de Alas Circo Teatro, que presenta El circo de los gerundios. La creadora de la idea e intérprete, Txus Buffa, explica que "se trata de un espectáculo que integra el circo y los títeres y que habla de los miedos infantiles a través de una autora que decide escribir un cuento para ayudar a los niños a superar sus miedos". Cuando está en ello, "se da cuenta de que también tiene que enfrentarse a sus propios temores y superar su propio síndrome de la impostora". La protagonista de la obra se llama Garabato y es una niña de seis años que, como cualquiera, tiene miedo, en su caso, a irse a dormir por el monstruo que vive bajo su cama.

Alas Circo Teatro estará en la sesión de showcases, una sección que se estrena este año y que ofrece espacios de exhibición rápida, a modo de escaparate, de distintas compañías. Estos showcases tendrán lugar el martes 30 de junio a partir de las 10 de la mañana en el escenario de La Caseta. La investigación de la compañía, según Txus Buffa, "nace del deseo de explorar el territorio donde se encuentran el circo, el texto y el títere, tres lenguajes en un mismo espacio escénico".