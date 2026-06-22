La Rambla pone banda sonora al verano con dos festivales de música gratuita y José Mercé como gran estrella

El Ayuntamiento de La Rambla ha presentado la programación de la 23ª edición del Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla y de la octava del Festival de Jazz de La Rambla, dos de las grandes citas culturales del verano rambleño que volverán a llenar de música, ocio y entretenimiento las noches de julio en el incomparable entorno de los Jardines de Andalucía.

Festival Internacional

El Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla se celebrará del 2 al 5 de julio, a las 21.30 horas en los Jardines de Andalucía, con entrada gratuita para todas las actuaciones. La programación arrancará el jueves 2 de julio con Trio di Napoli, que ofrecerá un recital de ópera, romanzas y canciones italianas protagonizado por la soprano Giulia Lepore, el barítono Antonio Sarnelli de Silva y el pianista Paolo Scibilia.

El viernes 3 de julio, la cantante Omayra Arroyo presentará el espectáculo “Antología del bolero femenino”, acompañada por Tony Molina Moya a la guitarra y Daniel Levy al contrabajo.

El sábado 4 de julio llegará el flamenco con Azabache, un cuadro artístico integrado por Milagros Salazar al cante, Mariano Delgado a la guitarra, Inmaculada Carmona al baile y José María Delgado a la percusión.

Finalmente, el domingo 5 de julio, el espectáculo Cuando éramos niños reunirá al pianista José Manuel Cuenca, al actor Pepón Nieto y al barítono Luis Santana en una propuesta escénica cargada de emoción y recuerdos. Según destacó la concejal de Cultura, “el Festival Internacional de Música mantiene la esencia que lo ha convertido en una cita imprescindible del verano cultural rambleño, combinando distintos géneros y disciplinas artísticas para ofrecer al público cuatro veladas únicas con intérpretes de primer nivel”.

Festival de Jazz de La Rambla

Por otro lado, el octavo Festival de Jazz de La Rambla se desarrollará entre los días 24 y 26 de julio, también a las 21.30 horas y con entrada gratuita. La primera cita tendrá lugar el viernes 24 de julio en la Alfarería El Yiyo, un espacio muy especial que se ha consolidado como cita ineludible de este festival y muy apreciado por los aficionados a este género musical, con la actuación de Arturo Cid Quartet y Carmen Alcolea, formación integrada por Arturo Cid al saxo, Carmen Alcolea a la voz, Tony Molina a la guitarra, Daniel Levy al contrabajo y Sergio Díaz a la batería.

El sábado 25 de julio, los Jardines de Andalucía recibirán a Enrique Oliver “Organ Quartet”, con Enrique Oliver al saxo tenor, Juan Calero a la guitarra, Albert Sanz al órgano Hammond y Rajiv Jayaweera a la batería. El festival concluirá el domingo 26 de julio con la actuación de Miguelo Delgado Trío y Vicky Luna, con Miguelo Delgado a la guitarra, Vicky Luna a la voz, Álvaro Gandul al piano y Juan de la Oliva a la batería.

La concejal de Cultura, Rafi Hinestrosa, ha recordado igualmente que todos los conciertos y espectáculos de ambos festivales serán de acceso libre y gratuito, reafirmando el compromiso municipal con una cultura abierta y accesible para toda la ciudadanía.

José Mercé y Lya en concierto

Así mismo, el Ayuntamiento de La Rambla, a través de la concejalía de Festejos, informó de la celebración del concierto de José Mercé y Lya, que tendrá lugar el próximo 25 de julio en la Caseta Municipal, una de las actuaciones más destacadas de la programación prevista para este verano.

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Juan Bautista García, concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de La Rambla, aseguró que esta cita musical reunirá sobre el escenario a dos artistas de reconocido prestigio, José Mercé, una de las voces más importantes y reconocidas del flamenco actual, compartirá cartel con Lya en una cita que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en la localidad. García ha destacado la importancia de este evento dentro de la estrategia cultural impulsada por el Ayuntamiento.