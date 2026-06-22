Aquí tienes la agenda interactiva del Festival de la Guitarra de Córdoba 2026: fechas, artistas, espacios y entradas

Las seis cuerdas volverán a ser las protagonistas absolutas de la cita cultural veraniega de referencia en Córdoba con la celebración del Festival de la Guitarra que es este año celebra, además, su 45ª edición con algunas novedades que se suman al formato clásico del certamen, en el que tampoco faltará la vertiente formativa.

El programa oficial se celebra del 1 al 11 de julio, pero la cita cuenta por primera vez con actuaciones previas, del 25 al 27 de junio, que en palabras del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) servirán para calentar motores antes del inicio del festival.

Este prólogo musical contará con uno de los platos fuertes de la cita en esta edición, con un concierto doble del guitarrista Vicente Amigo, que ofrecerá sendos recitales en el Gran Teatro el 25 y 26 de junio y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Vicente Amigo en una actuación en el Teatro Góngora / MANUEL MURILLO

Tras las actuaciones del Hijo Adoptivo de Córdoba, será el turno del espectáculo de Brothers in Band, que actuará el 27 de junio, también en el Gran Teatro, con un homenaje al álbum Brothers in Arms, de Dire Straits, en su 40 aniversario.

La agenda interactiva de conciertos del Festival de la Guitarra

Para que no te pierdas detalle de esta cita, Diario CÓRDOBA ha preparado esta agenda interactiva con todos los espectáculos programados en el festival.

En total, 24 actuaciones y conciertos en los escenarios de los espacios municipales de el Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Axerquía. Los nombres del cartel son Vicente Amigo, Brothers in Band, Paco Peña, Love of Lesbian, Manuel Barrueco, Sanguijuelas del Guadiana + Aslándticos, Teddy Bautista, Los Planetas, José Antonio Rodríguez Quinteto, WarCry – Ángelus Apátrida, Stanley Clarke N•4EVER, Mª Esther Guzmán, Siloé, MonoNeon, Rycardo Moreno, Juanfe Pérez, Mozes Rosenberg & Bako Jovanović, Juan Manuel Cañizares con la Orquesta de Córdoba, ardamom Trio & Linda Alahmad, Luz Casal , David Russell, Loquillo, Leonor Watling con Leo Sidran, Paco de Lucia Legacy, La Reina Blanca: un homenaje a Blanca del Rey, y Omega.