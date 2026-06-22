'La ciudad encendida': la Red ARDE alza la voz en Córdoba con una movilización artística por la cultura local

La Red ARDE, integrada por 49 entidades socioculturales y 25 creadores independientes de Córdoba, celebrará un año más lo que el propio colectivo da en llamar La ciudad encendida, un recorrido nocturno por el casco histórico que tendrá lugar este martes 23 de junio, coincidiendo con la Noche de San Juan.

La iniciativa busca reclamar un "un cambio estructural que priorice los procesos culturales sostenibles en el territorio frente a las contrataciones externas efímeras, situando esta demanda en el contexto y horizonte de la Capitalidad Mediterránea 2027".

La movilización arrancará a las 22.00 horas en la Plaza de las Tendillas y finalizará en la Plaza de las Cañas, donde se leerá el Manifiesto ARDE 2026 y se realizará el encendido de una Hoguera Simbólica a medianoche.

Recorrido artístico por el casco histórico de Córdoba

El itinerario de La ciudad encendida contará con varias paradas culturales "pensadas para visibilizar la diversidad del tejido creativo cordobés", explica Red Arde. La primera intervención será una performance inaugural en la Plaza de las Tendillas, a cargo del colectivo escénico Efímera.

A las 22.30 horas, la comitiva llegará a la Plaza de la Fuenseca, donde tendrá lugar una intervención musical coordinada por El Submarino Producciones y Carmen Soriano. Posteriormente, a las 23.15 horas, los jardines de Orive acogerán una propuesta poético-musical del colectivo Elástica.

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El cierre está previsto a las 23.45 horas en la Plaza de las Cañas, con la lectura del manifiesto y el encendido simbólico a las 00.00 horas, en una acción vinculada a Cuatro Gatos, Rosa Luna e Imbar Natura. La dinamización del recorrido correrá a cargo de Azahara Velasco e Imbar Natura.