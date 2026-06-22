Más de 106.000 jóvenes andaluces ya pueden solicitar el bono cultural: fechas, requisitos y cuantía

Más de 106.000 jóvenes de Andalucía nacidos en 2008 pueden solicitar desde este lunes y hasta el 31 de octubre el bono cultural joven, que amplía la categoría de gasto a la compra de instrumentos musicales, material para la creación artística o formación. Los beneficiarios son aquellos que han cumplido ya los 18 años o van a hacerlo a lo largo de 2026, y tendrán que registrarse y hacer el proceso de solicitud en este enlace web, según ha informado la agencia Efe.

Desde la fecha de concesión, podrán hacer uso del bono cultural joven durante todo un año en las entidades adheridas al programa, cerca de 4.000 en toda España, 835 de ellas en Andalucía, según ha detallado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa.

Una ayuda de 400 euros

El bono cultural joven es una ayuda de 400 euros que el Gobierno de España da a todas las personas que cumplen 18 años. El rango de bienes y servicios donde se puede gastar es amplio, con un máximo de 200 euros en artes en vivo, audiovisuales, patrimonio, medios de creación artística y material artístico. Aquí se incluyen entradas y abonos para conciertos, cine o museos. Otros 100 euros están dedicados a productos en soporte físico, como periódicos, libros o revistas, así como a vinilos, CD o DVD. Finalmente, 100 euros se dedican a consumo digital: suscripciones a plataformas, alquileres, audiolibros o libros digitales, entre otros.

El bono cultural se puede usar tanto por el móvil como en formato físico. / CÓRDOBA

En un acto celebrado en el Teatro Valle Inclán de Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este lunes la campaña de publicidad institucional que, en esta quinta edición, lleva por lema 'La cultura la haces tú' y ha avanzado que en sus primeras horas al menos 10.000 jóvenes ya lo han solicitado en la web habilitada para ello.

Para las personas nacidas en el año 2008

Con esta campaña que se apoya en la imagen '08', un término con el que las personas nacidas en ese año se refieren a sí mismas, se aspira a que el bono sea más accesible y llegue los sectores de población más vulnerables y para ello el Ministerio de Cultura colaborará con entidades del tercer sector.

Se trata, ha dicho el ministro, de conseguir que el bono sea "lo más democrático posible y llegue a todos los barrios de España, independientemente de la renta y el código postal".