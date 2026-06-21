Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales: "Las colecciones reales nos cuentan muchas historias"

Arquitecto gallego nacido en Baamonde (Lugo) y formado en A Coruña, Víctor Cageao es el director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y por tanto máximo responsable de la Galería de las Colecciones Reales, el joven museo abierto en 2023 junto al Palacio Real que constituye el proyecto museístico más ambicioso de España en las últimas décadas. La institución exhibe más de 700 piezas de un fondo histórico formado por casi 170.000 objetos, y más allá de ser un espacio de exposición de las obras de arte de la monarquía, convierte en relato público cinco siglos de coleccionismo y representación del poder.

–¿Cómo llega un arquitecto a ser director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional?

–Llega con mucho esfuerzo y después de una carrera ya larga. Cuando yo estudiaba Arquitectura tenía clarísimo que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el patrimonio cultural e histórico, y al terminar la carrera empecé a darme cuenta de que el ámbito de los museos me interesaba mucho. Cuando me destinaron al Ministerio de Cultura, trabajaba con infraestructuras de museos, lo cual me resultó muy beneficioso para tener una visión completa de lo que es un museo, porque no solo estudiaba el edificio, sino también las circulaciones, el público o las colecciones. Una vez que salí del ministerio, empecé a trabajar en el Museo del Prado en dos etapas: en la primera, seguí trabajando en el ámbito arquitectónico, pero también el de la contratación, el administrativo, la planificación y la gestión de público; y en la segunda tuve también la suerte de trabajar en gestión de colecciones. Toda esa carrera me permitió conocer muchos ámbitos diferentes de la gestión y acabar dirigiendo las Colecciones Reales. Además, estuve cuatro años, entre 2018 y 2022, trabajando en Patrimonio Nacional como director de arquitectura –el área se llama Dirección de Medio Natural–, lo que me sirvió para conocer bien la institución por dentro.

–¿Cómo se explica exactamente su cargo al público?

–El director de las Colecciones Reales es la persona que coordina u organiza todos los trabajos que son necesarios para conservar esas colecciones, para presentarlas al público, comunicar lo que son, y también para coordinar el equipo humano formado por más de 150 personas de la manera más adecuada posible para engranarse entre ellos y en relación con todas las demás direcciones del Patrimonio Nacional.

–¿Qué pesa más en su día a día: la Galería, la Real Armería, las bibliotecas, el archivo o la coordinación global de las colecciones?

–Mi día a día es una mezcla de todo, pero en este tiempo la Galería nos ha requerido un esfuerzo muy importante porque es un museo muy joven que necesita arrancar métodos de trabajo que museos más veteranos ya tienen asumidos. La Galería se sustenta también en la labor de otras áreas como registro, documentación de colecciones, restauración e investigación, y luego estamos llevando a cabo ahora mismo una serie de proyectos muy importantes dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRR europeo. Son actuaciones muy variadas, que tienen un componente turístico importante y renuevan, entre otras cosas, algunos museos, por ejemplo, el Museo de Pintura de El Escorial, el Museo de Tapices de la Granja o el Museo de la Naturaleza de Río Frío. Hemos abierto también la Real Armería, que estaba cerrada, y a finales del año 2025, la Casa del Labrador.

–La Galería cumple el próximo día 29 de este mes tres años, pero trabaja con fondos de siglos. ¿Cómo se evita que un museo nazca viejo por el peso de su propia historia?

–Ese en uno de los retos principales, porque efectivamente nosotros tenemos colecciones muy antiguas, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, pero realmente el núcleo principal es desde finales del siglo XV a la primera mitad del siglo XX, más o menos. Son muy variadas, de arte antiguo, renacentista, barroco, neoclásico, y lo que tenemos que intentar que el público entienda es que no son «objetos viejos», sino que cuentan unas historias, unos contenidos, que son aplicables a la actualidad y que pueden dialogar con los intereses de la sociedad y el arte actuales.

Víctor Cageao, esta semana en el jardín del Pazo de Petán o de Santa Teresa, en Redondela. / Marta G. Brea

–¿Cómo se cuenta la historia del poder monárquico desde una institución pública democrática sin caer en el propagandismo ni en la caricatura?

– La decisión de cómo iba a ser el discurso narrativo se tomó antes de abrir el museo y nosotros seguimos la estela. Un elemento muy importante que la gente tiene que saber y que nosotros repetimos continuamente es que las colecciones que exponemos fueron en su inmensa mayoría reunidas por los reyes, porque ellos ocupaban el punto más alto de la pirámide social en España. Tenían capacidad, dinero, acceso a los mejores artistas del momento y dieron lugar a unas colecciones extraordinarias de los mejores artistas, pero en el devenir de la historia se convirtieron en colecciones del Estado. Son públicas, de todos nosotros. Y ahora nos ofrecen muchas lecciones, nos ayudan a contar muchas historias sobre cómo fue nuestro pasado, qué pasó en España, cómo los distintos reyes se relacionaron con los artistas, cómo fueron reuniendo este conjunto tan maravilloso de objetos, algunos de los cuales en parte dieron lugar a grandes museos nacionales como el Prado o la Biblioteca Nacional.

–¿Qué relatos han estado tradicionalmente ausentes en la lectura de las Colecciones Reales que ahora quieren incorporar?

–En general, salvo investigadores estupendos que han analizado visiones muy plurales, se ha hablado de las Colecciones Reales relacionadas con el lujo, el esplendor de la corte y el poderío del imperio, que son también lecturas que hay que tener en cuenta. Pero también las podemos analizar en clave contemporánea, por ejemplo, cómo se jerarquizaban los edificios en función de la jerarquía de la corte, la relación de los monarcas con los artistas, con el medio ambiente y el espacio natural o las cuestiones de género. También se pueden hacer lecturas transversales que vienen de distintas partes del mundo, por ejemplo, cómo nuestra relación con América generó una serie de corrientes culturales de gusto artístico que tuvieron un reflejo importante en la élite del arte y por lo tanto en las Colecciones Reales.

–¿Qué piezas resumen mejor la ambición del museo?

–No se puede hablar de piezas en concreto, la esencia del museo es que las Colecciones Reales te van contando en cada momento histórico cuáles son las piezas estrella, cuál era el afán coleccionista principal, que va cambiando muchísimo. Por ejemplo, en la etapa de los Austrias, con Carlos V y Felipe II, los protagonistas son los grandes tapices, las armaduras de caballete, los grandes pintores del siglo XVII que se reúnen en las colecciones reales y dieron lugar en gran parte al Museo del Prado; con los Borbones, sin embargo, hay más afán por determinadas artes decorativas, como la ebanistería de lujo o la sedería.

«De las piezas icónicas, destaco personalmente el arcángel de la escultora Luisa Roldán y las colecciones fotográficas y bibliográficas de la reina Victoria Eugenia»

–¿Y personalmente cuáles son las piezas que le gustaría que el público descubriera porque a usted le han parecido especiales?

–Hay una serie de piezas muy icónicas. Me parecen muy interesantes algunas de las esculturas, una disciplina que me gusta mucho, por ejemplo, el arcángel de Luisa Roldán, hecho para Carlos II, y en la parte más contemporánea, las colecciones de fotografía o la colección bibliográfica de la reina Victoria Eugenia.

–¿Hay piezas incómodas o difíciles de contextualizar?

–No utilizaría ese término; sí que hay piezas difíciles, algunas son muy parlantes, es decir, las colocas en una exposición y cuentan por sí solas muchas cosas; y hay otras bastante más complicadas, entre ellas los tapices, entendidos como elementos de prestigio para transformar en regios espacios anodinos, sobre todo al principio de la dinastía de los Austrias, y ahora difíciles de entender porque estamos desligados de ese uso.

–¿Es difícil competir en Madrid con el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen?

–No es una cuestión de competición. Son grandes instituciones, pero nosotros somos otra cosa. En primer lugar, somos un museo muy joven que necesita lógicamente ubicarse en su lugar y definir su manera de estar en la ciudad. Por otra parte, lo que nosotros contamos no lo cuenta ninguno de ellos. Somos un museo diferente, nosotros no podemos aspirar a tener el número de visitantes que tienen estos museos. Es un lujo poder estar en la ciudad con esas instituciones maravillosas con las que tenemos muy buenas relaciones.

–¿El público entiende que la Galería no es otro palacio, sino el escaparate de todos los Reales Sitios?

–La gente que viene aquí yo creo que lo entiende, pero todavía hay gente que no nos conoce, que no sabe que al lado del Palacio Real, nuestro hermano mayor, hay este museo donde se pueden aprender cosas muy interesantes de los de los Reales Sitios y de las Colecciones Reales.

–El fondo es inmenso y el museo muestra solo una selección. ¿Cómo se decide qué entra y qué sale?

–La selección inicial la hizo el primer director de las Colecciones Reales, José Luis y Díaz, que tomó una decisión muy acertada de plantear un discurso cronológico para que la gente pudiera entender cómo cada rey iba coleccionando cosas diferentes, cómo se fue formando el gusto y cómo fue evolucionando. La siguiente directora, Leticia Ruiz, asumió ese discurso y lo perfiló un poco añadiendo algunos temas que ella consideraba que tenían que estar representados. En mi caso, que ya soy el tercer director, me parece que el trabajo que han hecho ellos es excelente y que, por supuesto, hay que seguir trabajando en esa línea y manteniendo esa selección inicial que ellos hicieron. Queremos que sea un museo vivo y diferente, por eso van cambiando las colecciones todo el rato. La Galería es el escaparate de los casi 170.000 objetos que tienen las Colecciones Reales, en la exposición permanente (contamos también con temporales) hay 725 objetos, de los cuales el año pasado se cambiaron 140. Hay una rotación importante, en primer lugar, por motivos de conservación de materiales muy delicados como libros, documentos y algunos textiles, y también porque la galería presenta en Madrid obras importantes de los Reales Sitios para que la gente las conozca, para que la gente sepa que en Aranjuez, en El Pardo, en La Granja o en Yuste hay piezas importantes que luego vuelven al lugar de donde vinieron. La rotación implica mucho esfuerzo, mucho trabajo de los técnicos e inversión económica, pero es rentable.

–¿Qué público está llegando más: nacional, madrileño, escolar, turístico o internacional?

–Aproximadamente el 50% es nacional y el 50% internacional, quizás un poquito más internacional y dentro éste último la nacionalidad más representada era la estadounidense –este año ha bajado–, seguida de países de nuestro entorno y también de países muy relacionados con España como Argentina o México. De España la comunidad que más nos visita, lógicamente, es Madrid, pero también tenemos muchas personas que vienen de otras comunidades autónomas. Las más representadas son Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Galicia. Es una cuestión también de proporcionalidad de población.

Víctor Cageao, esta semana en el Pazo de Santa Teresa, del siglo XVII, en Redondela. / Marta G. Brea

–¿Y qué público falta todavía?

–No es que falte, pero sí queremos hacer un esfuerzo importante en llegar a los jóvenes. Para ellos las colecciones y la historia del arte tradicional pueden resultar más lejanas.

–¿Qué papel están teniendo TikTok, Instagram y los recursos digitales?

–Muy importante. A través de la dirección de comunicación de Patrimonio Nacional estamos dando a conocer muchísimas actividades especialmente entre el público más joven, que utiliza como algo natural estas redes sociales.

–Como arquitecto, ¿qué lectura realiza del edificio de Mantilla y Tuñón que alberga la Galería de las Colecciones Reales?

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–Es un edificio de altísima calidad, muy cuidado, muy bien trabajado y muy bien construido. Probablemente sea el último gran proyecto de Estado a nivel museístico que se ha hecho en España, quizá la última gran pieza de las Colecciones Reales es este edificio.