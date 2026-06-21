El C3A prepara una nueva edición de 'Plan! En verano' con talleres educativos hasta septiembre

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza un año más, del 23 de junio al 4 de septiembre, Plan! En verano, un programa de talleres educativos para disfrutar del museo durante las vacaciones a través del arte contemporáneo, la creación y la experimentación colectiva. Todas las actividades se celebran de 11.00 a 13.00 horas y son gratutias.

Desde los seis años

El programa, dirigido a distintos públicos y edades a partir de seis años, propone una serie de actividades que invitan a explorar las exposiciones y los espacios del centro desde una perspectiva participativa y creativa. Las plazas se asignarán por orden de llegada de las solicitudes, que pueden realizarse a través del enlace 'https://acesse.one/ztudaku'. La admisión en la actividad será confirmada mediante correo electrónico del servicio educativo del C3A.

Fachada iluminada del C3A de Córdoba, con la torre de la Catedral al fondo / Manuel Murillo

En este contexto, se celebrará la actividad De luz en luz será paisaje, un taller de fotografía sin cámara que explora la ciudad a través de sus fragmentos, huellas y rastros cotidianos. Utilizando la técnica del fotograma, se trabajará con pequeños elementos recolectados del entorno urbano para crear composiciones por capas donde sombras, transparencias y superposiciones revelen una suerte de arqueología menor del presente.

La luz hará emerger los estratos ocultos de los objetos, sus contornos, su aura y las relaciones que establecen entre sí, transformando restos y materiales comunes en paisajes abstractos cargados de memoria y significado. Este taller se llevará a cabo los días 23 y 30 de junio; 14 y 30 de julio y 11 de agosto.

'La ciudad soñó al moverse'

Por su parte, en La ciudad soñó al moverse se pone de manifiesto que las imágenes de archivo guardan huellas de otros tiempos. En este taller se intervendrán para imaginar nuevos movimientos, encuentros y relatos. Mediante el dibujo, la secuencia y la animación, se transformarán fotografías del pasado en pequeñas piezas en movimiento donde la ciudad continúa cambiando. Esta actividad se celebrará los días 24 de junio; 2, 8 y 28 de julio; 5 y 13 de agosto y el 3 de septiembre.

'Hacer un panorama'

Entretanto, Hacer un panorama es un taller en el que se dialoga con El panorama móvil del colectivo Ojo Pértico, inspirado en los panoramas móviles del siglo XIX, donde la imagen se desplegaba como un recorrido continuo.

El taller abordará qué ocurre cuando muchas miradas intentan dibujar una misma ciudad, y se construirá un gran panorama colectivo a partir de fragmentos, recuerdos e imágenes que se unen unas con otras. Cada participante aportará una parte de la escena, y entre todas se irá formando una única imagen extendida, donde lo cercano y lo lejano, lo individual y lo compartido, se mezclan en una misma superficie. Una ciudad que solo existe cuando todos la miran juntos. Las fechas de celebración son 25 de junio; 7, 16 y 27 de julio; 4 y 12 de agosto y 1 de septiembre.

'Equipo 57'

Por último, cabe destacar la actividad Equipo 57, un taller que dialoga con la obra de Equipo 57 y su investigación sobre la abstracción geométrica entendida como un sistema de relaciones entre formas, espacios y estructuras. A través de técnicas mixtas como spray, grafiti, carboncillo y acrílico, los participantes explorarán la construcción de composiciones por capas, trabajando las tensiones entre positivo y negativo, lleno y vacío, color y línea.

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Mediante procesos de fragmentación, superposición y reorganización del espacio, cada intervención transformará el equilibrio del conjunto, generando nuevas conexiones visuales. Un espacio de experimentación donde la forma surge del diálogo entre materiales, gestos y composiciones. Este taller se lleva a cabo el 1, 9, 15 y 23 de julio; el 6 de agosto y el 2 de septiembre.