El Ayuntamiento de Córdoba destaca el "éxito incuestionable” de una Noche Blanca del Flamenco con miles de seguidores y sin incidentes

Una noche sin incidencias y con mucho público, pese a la ola de calor. El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho un balance "muy positivo" de la 17ª edición de la Noche Blanca del Flamenco, celebrada este sábado 20 de junio. La concejala de Cultura, Isabel Albás, ha asegurado que todos los espectáculos se desarrollaron con normalidad, "en perfectas condiciones y sin ningún tipo de incidente". Aunque no se han ofrecido cifras de público, la responsable municipal de Cultura ha destacado la gran afluencia de cordobeses y visitantes registrada en los distintos espectáculos, empezando por el concierto inaugural celebrado en la plaza de Las Tendillas y protagonizado por Manuel Lombo, que recuperó para la ocasión los temas su disco Lombo X Bambino.

Según Albás, la bailaora jerezana María del Mar Moreno reunió en el entorno de La Calahorra a un número importante de personas "no solo en la parte de abajo sino en la zona superior". Otro de los espectáculos más concurridos de la noche fue el celebrado en el cine Fuenseca, donde actuaron la cantaora cordobesa Sara Dénez y el guitarrista Ángel Flores, ambos Premios Nacionales del Cante y la Guitarra en la edición del Concurso Nacional de 2025. Cada uno ofreció un concierto de más de una hora, lo que prolongó el espectáculo más allá de las tres de la mañana. Al ser un recinto cerrado y con aforo limitado, "hubo que cerrar las puertas del cine en determinados momentos porque no cabían más personas". Los primeros asistentes llegaron al recinto pasadas las once de la noche, nada más abrir las puertas, y a las doce se empezó a llenar aunque el espectáculo no dio comienzo hasta la una de la madrugada.

La Noche Blanca dedicada a Fosforito, en imágenes / Manuel Murillo

También ha destacado Albás "el magnífico espectáculo del extraordinario Ezequiel Benítez en la plaza del Potro". Considerado para los seguidores del género como uno de los platos fuertes de esta edición, el jerezano conquistó a la audiencia que se concentró pasadas las tres de la mañana para verlo cantar. "Y no defraudó", han asegurado varias de las personas presentes. El concierto de la cantaora y pianista flamenca María Toledo, que tuvo entre el público al cantaor cordobés El Pele, también recibió el favor del público. Según Albás, la artista "triunfó, sin duda alguna, en un lugar tan emblemático de Córdoba como el Patio de los Naranjos".

El concierto de La Corredera, que albergó el espectáculo de Maki y María Artés, con su particular sonido urbano flamenco y latino, "estuvo repleto de gente con un perfil de público más joven", ha indicado Albás, lo que en su opinión, "confirma que la Noche Blanca del Flamenco es una cita que atrae a todos los públicos".

Presencia policial en la calle durante la Noche Blanca del Flamenco. / Manuel Murillo

El espectáculo de cierre, que corrió a cargo de Los Estanques y el Canijo de Jerez en el Alcázar de los Reyes Cristianos a las cinco de la mañana reunió a más de dos mil personas, según las fuentes consultadas, que destacan "la fiesta" ofrecida por el grupo con los temas de Lágrimas de plomo fundido. Albás, por su parte, ha asegurado que "fue una auténtica maravilla".

La concejala de Cultura ha concluido insistiendo en que "la valoración que hacemos desde el Ayuntamiento es muy positiva" y en que "Córdoba, a pesar del calor, respondió como siempre de forma masiva a la Noche Blanca del Flamenco". Para el Ayuntamiento, esta cita constituye "un evento que está muy consolidado dentro de la programación cultural de la ciudad y que atre no solo a los residentes, sino también a personas llegadas de provincias colindantes".

Atención sanitaria de Cruz Roja durante la Noche Blanca del Flamenco 2026. / Manuel Murillo

El éxito de esta edición, en su opinión, "es incuestionable". Prueba de ello, es que "hubo miles de personas en la calle disfrutando de la cultura, del arte y también de nuestras tabernas y restaurantes", ha recalcado, y que toda la noche se desarrolló sin incidencias reseñables. Fuentes de la Policía Local, que desplegó el dispositivo especial establecido para los grandes eventos, con fuerte presencia policial y sanitaria en la calle, confirman que no hubo incidentes destacados, aunque el personal de Cruz Roja sí que tuvo que intervenir para atender algunas cuestiones menores a lo largo de la noche. Albás ha subrayado también "el buen hacer de Sadeco, que reforzó el servicio de manera considerable".