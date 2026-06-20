Microrrelatos
El vino inspira el debut literario de José Luis Baños en Montilla
El joven emprendedor presenta en su ciudad natal ‘Ajerezado: historias para beberse la vida’
Ajerezado: historias para beberse la vida. Así se titula la primera obra literaria del montillano José Luis Baños Ramírez, un libro compuesto por cuarenta microrrelatos en los que el autor comparte vivencias, emociones, lugares y experiencias personales con el vino como hilo conductor.
Dividido en cinco bloques temáticos, el volumen reúne cuarenta microrrelatos en los que el autor recorre vivencias personales, momentos de superación, personas que han marcado su camino y emociones que encuentran en el vino un lenguaje común.
No se trata solo de una presencia simbólica. En estas páginas, el vino funciona como hilo conductor, como metáfora del tiempo y como una forma de mirar la vida desde la paciencia, la transformación y la memoria compartida.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, destacó la autenticidad de una publicación que definió como «muy real y muy valiente», al reflejar de forma transparente la personalidad del autor.
La sensibilidad que busca acompañar al lector
El título de la obra resume bien esa mirada, que propone una lectura atravesada por el universo del vino, pero también por una sensibilidad que busca acompañar al lector. En declaraciones a CÓRDOBA, el autor explicó que el libro nace de la necesidad de contar historias capaces de hacer compañía e invitar a quien las lea a reconocerse en ellas, como si cada relato fuese una copa servida desde la experiencia, la verdad y la memoria emocional.
Pero, en realidad, José Luis Baños no presenta la escritura como una meta alcanzada ni como un punto de llegada, sino como un gesto de honestidad personal. «Contar lo que viví sin filtro, sin miedo, con verdad. Y quizá, solo quizá, algo de lo que aquí encuentres también lo hayas vivido tú. O te ayude a entenderte. O a mirar de otra forma a alguien que tienes cerca», sostiene el autor.
Un nombre vinculado en los últimos años a Winable
La trayectoria profesional del emprendedor montillano ayuda a entender el contexto desde el que nace este proyecto editorial. Su nombre ha estado vinculado en los últimos años a Winable, una iniciativa orientada a acercar la cultura del vino tanto a particulares como a empresas mediante experiencias enoturísticas con un marcado compromiso social.
Actualmente, José Luis Baños compagina esa faceta en Winable con la dirección de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, además de colaborar con Dinamiza Asesores en proyectos de desarrollo turístico sostenible impulsados en diferentes regiones vitivinícolas españolas.
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