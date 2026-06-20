Del recuerdo de Fosforito al rock garrapatero: Córdoba se rompe la camisa en una Noche Blanca del Flamenco de homenajes, calor y hondura

Córdoba lo ha vuelto a hacer. Un año más, y ya van diecisiete, la ciudad se ha vestido de blanco impoluto para vivir una noche ardiente y mágica en la que ha acabado por rendirse a la pasión por el flamenco hasta partirse la camisa, como cantaría el maestro Camarón. Con el testigo del tiempo por bandera, ese juez implacable que recuerda a los que estuvieron, pero ya no están, los escenarios que desde hace casi dos décadas han dado la bienvenida al estío con los más grandes del género se han desplegado de nuevo para deleite de miles de cordobeses y visitantes.

La ola de calor, que recuerda que este domingo la llegada del verano regalará a los vivos el día más largo del año, no ha impedido que el público haya preferido la calle al aire acondicionado y se haya lanzado para acompañar a los artistas hasta el amanecer. La ocasión lo merece, no solo por la calidad del cartel sino por la obligación implícita de rendir tributo colectivo al maestro Fosforito, cuya esencia se ha hecho presente en esta Noche Blanca del Flamenco en la plaza de San Agustín.

Un homenaje a Fosforito dirigido por su amigo y discípulo David Pino

Diez años después del estreno de Nazareno y Olivares, el espectáculo homenaje al cantaor de Puente Genil dirigido por su discípulo y amigo David Pino, su duende ha vuelto a ocupar el tablao para rememorar el legado del califa del cante. Música, danza y voz han guiado a los presentes por los vericuetos que condujeron a Fosforito a lo más alto del flamenco. Sobre la torre de la iglesia, la imagen proyectada del cantaor ante una plaza con algunos huecos libres que se ha ido rellenando poco a poco. Diez artistas, conscientes de la presencia invisible de la última Llave del Cante, se han entregado al sentimiento y al dolor por la ausencia para dar lo mejor de sí, creando momentos de gran intensidad que quedarán para siempre en la memoria de los cordobeses.

Una hora antes de que Enrique Garcés, Bernardo Miranda, Alejandro Hurtado, Yolanda Osuna, Mawe, Jorge del Pino, Lauren Serrano, Miguel Ángel Ramos y Niño de Peñaflor, dirigidos por David Pino, se calzaran los zapatos de Fosforito en San Agustín, Manuel Lombo, vestido de blanco con traje, chaleco y corbata, inauguraba la noche en la plaza de Las Tendillas.

Noche Blanca del Flamenco 2026. / RAMÓN AZAÑÓN

El Lombo, con su voz genuina, cabeza de cartel

El de Dos Hermanas, que pisó la primera Noche Blanca del Flamenco de la mano de Juana Martín, a quien acompañó en sus inicios poniendo voz a sus desfiles, ha crecido como artista en estos años hasta ganarse el honor de ser el cabeza de cartel y ocupar el espacio que antes llenaran genios como José Mercé, Fosforito, Miguel Poveda, Enrique Morente, El Pele, El Lebrijano, Sara Baras o Eva Yerbabuena. De su voz genuina, han brotado esta noche los temas del disco Lombo X Bambino, el homenaje que hizo el artista a una figura rompedora en su tiempo que se saltó muchas líneas rojas del flamenco para crear su propio estilo. Han arropado al artista autoridades locales como la alcaldesa accidental, Cintia Bustos, los concejales Narci Ruiz y Eva Contador, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto y la diputada popular Beatriz Jurado, entre otros. En Las Tendillas, más de 600 personas han ocupado las sillas instaladas en la plaza, a las que se han sumado otras tantas de pie hasta cubrir toda la superficie. Aunque la mayoría portaba abanico, una ligera brisa ha hecho más agradable el concierto.

Público en la Noche Blanca del Flamenco. / Manuel Murillo

En citas con múltiples escenarios como esta, el problema de los amantes del flamenco radica en organizarse para acudir al mayor número de conciertos posible, pese a la dispersión geográfica. «Se hace lo que se puede», ha confesado Celia, bailaora amateur gaditana que acude siempre que puede a la Noche Blanca en Córdoba, «yo lo que veo es que cada vez está más ordenado todo para que se pueda ir a ver más espectáculos porque al principio coincidían muchos a la misma hora y era imposible». Según Rafael Ferri, "no me pierdo esta noche nunca, pero voy eligiendo los sitios de flamenco más puro". Esta vez, tiene claro que irá a ver a Ezequiel Benítez, "ese hombre tan grande como su arte" y al Canijo de Jerez, antes de regresar a casa. Donde no ha ido esta vez será a la plaza de San Agustín porque "el año pasado fue imposible acceder y no me he atrevido". En eso ha coincidido con otros seguidores del flamenco puro, empeñados en "esquivar las masas en busca del sonido más flamenco", ha confesado Emilio.

Vecinos del Sector Sur buscan los quejíos flamencos en el casco histórico

Otros prefieren dejarse llevar por la ciudad en busca del sonido de las palmas, los quejíos flamencos y el rumor del público, que sirven de guía por las callejuelas del casco histórico. «Nosotros venimos cada año sin un plan», aseguran Pilar y Juan, vecinos del Sector Sur, «empezamos siempre en Las Tendillas y a partir de ahí, vamos viendo porque además de ver los espectáculos, hay que parar a tomar algo». También hay quien viene de nuevas y escasos de información, entre ellos, turistas extranjeros que van sorprendiéndose a cada paso.«Estamos en Córdoba el fin de semana antes de las vacaciones en la Costa del Sol y nos han dicho que esta noche era especial», explicaron Brian y Lia, «no esperábamos que hubiera tanta gente, es muy bonito y muy intenso, es una suerte haber venido hoy».

El Lombo, esta Noche Blanca del Flamenco en concierto. / Manuel Murillo

Con los termómetros al rojo vivo, las paradas de hidratación no son obligatorias solo en el fútbol, también en la Noche Blanca del Flamenco, que cada año llena las terrazas del centro de Córdoba hasta altas horas de la noche. «Encontrar una mesa está complicado, hay gente por todas partes», confesaba una pareja en busca de una terraza donde sentarse.

A partir de la medianoche, María Toledo ocupa el Patio de los Naranjos

A partir de la medianoche, la pianista y cantaora flamenca María Toledo ocupará el Patio de los Naranjos donde junto a sus grandes éxitos, temas como Bromeo, La Loca o Me hieres, presentará su disco Vicente entre dos pianos, en el que habla de su visión del flamenco y de una maternidad recién estrenada que le ha hecho celebrar la vida de otra forma. También María ofrece aquí su particular homenaje, en este caso a su hijo y al flamenco entendido no como algo estático sino como un arte en continuo movimiento, en constante renacer. Como ella dice, "no creo que evolucionar signifique traicionar", algo que el público de la Noche Blanca del Flamenco tiene muy claro.

Después de María Toledo, los caminos del flamenco se bifurcan y los aficionados tendrán que elegir entre dos actuaciones muy apetecibles, de cante y baile, que empiezan a la misma hora. En el Cine Fuenseca, Sara Denez y Ángel Flores, Premio Nacional de Cante Flamenco y Guitarra, respectivamente, del Concurso Nacional de Córdoba 2025 y en el entorno. La cordobesa, que ha compartido escenario con artistas como Miguel Poveda, Alejandro Sanz y Antonio Orozco, y el madrileño, formado en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y que ahora está inmerso en la gira de Mayte Martín, ofrecieron un espectáculo vibrante, del cante jondo más puro, que confirmó la importancia de que los ganadores del premio nacional estén presentes en la noche más importante del flamenco en Córdoba, como impulso a las nuevas generaciones que vienen pisando muy fuerte y conquistando al público.

Músicos acompañan al Lombo en el inicio de la Noche Blanca del Flamenco. / Manuel Murillo

También a la una, el entorno de La Calahorra se llenará de arte con el espectáculo de la bailaora jerezana María del Mar Moreno. Será este el primer sorbito de Jerez que se pruebe a lo largo de la noche, cargada del flamenco destilado en estas tierras gaditanas. Tan versátil como el flamenco mismo, María del Mar llega con una propuesta que bebe de sus maestras, desde Angelita Gómez a Mario Maya, aderezada con el saber que ha tomado de las figuras con las que ha compartido escenario en su carrera y depurada por una personalidad genuina que la ha hecho romper todas las fronteras para abrir paso al flamenco.

Entre Lela Soto y Monia Abdelali

La segunda encrucijada de la noche tendrá lugar a las dos de la madrugada, cuando coincidirán las actuaciones de dos artistazas de perfil muy distinto. Por un lado, la madrileña con raíces jerezanas Lela Soto en la plaza Conde de Priego y por otro, la cantaora tunecina Monia Abdelali, invitada por Casa Árabe, en el Compás de San Francisco. Lela Soto ha irrumpido en el panorama del flamenco como un torbellino con su ópera prima El fuego que llevo dentro. Presente este año en el Festival de Jerez, la joven cantaora acude a la Noche Blanca con la llama del flamenco que antaño encendieron las mujeres de su familia y un repertorio que viene a refrescar las formas clásicas del cante jondo con letras creadas por Lela y otros representantes de su estirpe, entre ellos, su padre, su tío Sorderita o su prima Manuela.

Monia Abdelali estará acompañada por representantes señeros del flamenco y el jazz más actual, como el guitarrista flamenco David Caro, el percusionista Javier Rabadán, la violinista Leslie Jordan y el bajista y Manuel Sierra Chechu. El bautizado como Monia's Quartet Arab Flamenco Projet presenta al público un espectáculo que investiga los vínculos históricos que unen las tradiciones musicales árabes con el flamenco creando un patrimonio cultural de ida y vuelta y que invita a viajar a través de los sonidos que conectan las dos orillas del Mediterráneo.

La recta final de la noche

Con el calor más aplacado y el público más seleccionado, la Noche Blanca se adentrará en la recta final con tres propuestas muy cañeras que ocuparán tres de las plazas más emblemáticas de Córdoba. La plaza de La Corredera recibirá al onubense Maki y la sevillana criada en Lucena María Artés, que desplegarán lo mejor de su bachata flamenca, un cóctel personalísimo que mezcla el flamenco con el sonido urbano y latino. Ambos han desarrollado su carrera, próxima al 20 aniversario, a partir de la mezcla de rumba, bachata, pop, flamenco hasta crear un sonido único capaz de mantener al público en pie y a mil revoluciones a altas horas de la noche.

Los toques jerezanos de esta Noche Blanca del Flamenco se acentuarán en el último tramo con Ezequiel Benítez, en la plaza del Potro, y Los Estanque y El Canijo de Jerez, encargados de poner el broche final a la noche flamenca más larga en los Jardines del Alcázar. Solo los más resistentes habrán podido acudir a estas citas, que a buen seguro ganaron la batalla al sueño de los más comprometidos con el flamenco y la juerga del arte jondo.

Si todo sale según lo previsto, el cantaor jerezano Ezequiel Benítez, Premio Andalucía al Mejor Artista del Año, nominado a los Latin Grammy y el Premio El Taranto al Mejor Recital del Año, llenará a eso de las tres y media de la madrugada la magnífica plaza del Potro con su voz potente, capaz de emocionar y contagiar a la vez la pasión por el flamenco más auténtico.

Nada mejor que una tacita de la hondura flamenca de Ezequiel Benítez, acompañado por Paco León a la guitarra y las palmas de Naim Real, Manuel Soler, Diego Montoya y Tate Núñez antes de adentrarse en el complejo universo de Los Estanques y El Canijo de Jerez.

Este supergrupo unido por los lazos invisibles del destino propuso como final de fiesta un espectáculo rompedor y garrapatero basado en el álbum Lágrimas de plomo fundido, en el que dan una vuelta de tuerca al rock español, el nuevo flamenco y el rock andaluz. La Noche Blanca del Flamenco se despedía así hasta el año que viene con sones de psicodelia, flamenco, rock progresivo y garage rock que demostrarán que el flamenco está más vivo que nunca y es tan amplio y ecléctico como la vida misma. Para bien o para mal, no hay una sola forma de entender el flamenco y Córdoba ha vuelto a demostrar el amplio abanico de posibilidades que puede ofrecer este arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Bienvenido sea siempre el flamenco y bienvenida sea la diversidad.