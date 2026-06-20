Dani Martín cumple en Córdoba 25 años de entrega total

Hay voces que pasan por tu vida como un rayo. Te atraviesan de arriba abajo durante alguna etapa y se desvanecen sin hacer ruido. Las hay también que nunca terminan de irse del todo; que te cantan pegadas al espejo retrovisor toda la vida. Como lleva haciendo Dani Martín 25 putos años. Primero como cantante del que fuera el grupo de moda de los 2000: El Canto del Loco. Y más tarde, tras la ruptura —esa que dolió más que la de Brangelina—, como líder de su propio proyecto en solitario. Aunque, muy astutamente, sin perder el alma ni la ya por entonces muy frágil esperanza de que aquellos años locos volverían a brillar.

De todo aquello ya ha pasado un cuarto de siglo, y, al parecer, ni nosotros ni él hemos logrado superar que no nos dejaran entrar al garito con las zapatillas puestas, ni mucho menos lo que pasó con la madre de José —Dios lo tenga en su gloria esté donde esté—. Por eso ahora es momento de celebrar toda una vida de entrega y pasión por la música, a pesar de que no siempre ha resultado ser un camino de rosas —recordemos el parón de Martín a finales de 2022 y la hostia de realidad que esto supuso para muchos—.

Un recinto del Córdoba Live lleno hasta los topes

Pero aquí estamos nosotros, y allí estuvo Dani Martín la noche del sábado 20 de junio. Subido al escenario de El Arenal, celebrando su gira 25 P*T*S AÑOS y llenando hasta los topes el recinto de un Córdoba Live al que no le importó los 43 grados a la sombra ni el olor a perrito caliente. No hubo tiempo para cenas ni aperitivos, porque los miles de personas allí congregadas —algo digno de admirar teniendo en cuenta que simultáneamente estaba teniendo lugar la XVII Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, por cierto— estaban demasiado ocupadas jaleando a un escenario aún vacío, pero con el atrezzo a la vista y la voz aún caliente de un muy querido Robe Iniesta sonando a través de los altavoces.

Girando a contracorriente

Estando en estas, un rubísimo Dani Martín escoltado por unas converse azules gigantes rompía a tocar el gran tema de su discografía de El Canto: Zapatillas. Sin anestesia previa, los fans del cantante comenzaron a cantarla, algunos visiblemente emocionados, otros portando pancartas más grandes que sus cabezas, y otros con sonrisas de nostalgia.

Dani Martín cumple en Córdoba 25 años de entrega total en un vibrante concierto en El Arenal. / Víctor Castro

Siempre le gustó al hijo de Manolo y Carmen romper con lo establecido desde aquel primer álbum, El Canto del Loco (2000), que puso a la banda en órbita. Por eso no fue de extrañar que en los primeros 30 minutos de concierto despachara, una tras una, canciones míticas como Volverá, Canciones —con un "me siento muy cordobés" con el que los asistentes enloquecieron—, Desaparece, Vuelve o Besos. “A veces los sueños se cumplen, y yo hoy estoy cumpliendo uno, que es cantar hoy en mi tierra y con mi gente”, decía Fernando Tejero después de salir al escenario para acompañar a su gran amigo Dani Martín en Puede Ser. Y literalmente, durante lo que pareció una brevedad, nos morreamos con el artista, que nunca ha dejado de ser un canalla. Y nos encanta que así sea.

La generación 'millennial', entregada en cuerpo y espíritu

Una generación millennial entregada en cuerpo, pero sobre todo en espíritu, a la nostalgia de aquellos años de Súper Pop y Bravo se dieron cita para vibrar con el repertorio de toda una vida. Casi 13.000 personas abrazaron, entonces, un cambio de tercio del show, donde el eje central estuvo marcado por algunos de sus grandes temas en solitario, como Cero, Qué bonita la vida, Emocional, o las más recientes No, no vuelve, Me vuelves puto loco, Carpe Diem o Burning Man.

Llegados a este punto del homenaje a sus 25 años de trayectoria, irremediablemente comenzaron a sonar los temas más representativos de su álbum Estados de Ánimo, incluyendo La Madre de José, Volver a disfrutar y Una foto en blanco y negro. Todo este despliegue de energía, que no dejó de ser plañidero para más de uno y una, para dar paso a la recta final de un encuentro irrepetible como pocos. La tan cantada y controvertida Ester Expósito comenzó a retumbar para sorpresa de las grupies, que abarcaban un arco de edad posiblemente entre 13 años y 57.

Dani Martín cumple en Córdoba 25 años de entrega total en un vibrante concierto en El Arenal. / Víctor Castro

No son demasiados los músicos que tienen el don de hacer cantar al unísono a generaciones tan dispares. Pero todas ellas se unieron para recibir con los brazos en alto y a grito de “guapooooooooo” una de las más preciosas: La suerte de mi vida. Con Peter Pan, El último día de nuestras vidas e Insoportable, se iban consumiendo los últimos minutos de un sábado de junio que permanecerá en la memoria colectiva de Córdoba durante, al menos, otros 25 putos años más.

Porque tras algo más de dos horas recorriendo en Cadillac un cuarto de siglo de música y de emociones —casi nada— ya solo nos quedaba decir: Dani Martín sí, sí ha vuelto, y volverá.