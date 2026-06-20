Córdoba recibirá en octubre el Congreso Nacional de Archivos

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá los días 28, 29 y 30 de octubre la celebración del 2º Congreso Nacional de Archivos, evento que, organizado por la Subdirección General de los Archivos Estatales Nueva, en colaboración con el Servicio de Archivos de la Junta de Andalucía, se concibe como un espacio de reflexión colectiva sobre la evolución del paradigma archivístico en un contexto de transición material, espacial, funcional y profesional.

Según informa el Ministerio de Cultura, bajo el lema Archivos en transición: del depósito físico al ecosistema digital, el encuentro abordará de forma integrada «los principales retos derivados del cierre del ciclo del papel y la gestión de los últimos ingresos documentales en soporte analógico», así como «la consolidación de modelos híbridos de tratamiento, custodia y acceso».

Una infraestructura esencial en la era digital

Asimismo, «se analizará la redefinición del edificio de archivo como infraestructura esencial en la era digital, que debe ser capaz de acoger todo el patrimonio en sus diferentes soportes e integrar de manera simultánea la preservación, la conservación y el servicio público con las responsabilidades asociadas a la gestión del entorno digital». Esta convivencia entre lo analógico y lo electrónico permitirá reflexionar sobre las funciones archivísticas en un escenario en el que se superponen prácticas consolidadas y nuevas exigencias derivadas de la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la accesibilidad.

Finalmente, se examinará la transformación del perfil profesional en los archivos, para establecer un diálogo entre todos aquellos conocimientos y competencias necesarios para la gestión de la documentación y el servicio público que requiere la administración digital. Esta evolución plantea nuevos retos en materia de formación, especialización y liderazgo.

Las sesiones se articularán en torno a cuatro ejes transversales concretos que estructuran el programa (Los Archivos y el papel. ¿Una historia de amor inacabada?; Nuevos retos: ¿Infraestructuras vintage?; Funciones archivísticas en transformación: de la custodia al Gobierno Abierto en un mundo digital y Arquitectos del cambio: perfiles y competencias profesionales en los archivos), si bien en su conjunto abarcan de forma global y complementaria la práctica totalidad de los ámbitos, retos y transformaciones del trabajo archivístico actual.

Un rápido proceso de transformación digital

En el marco de Los archivos y el papel. ¿Una historia de amor inacabada? se abordará el hecho de que el rápido proceso de transformación digital operado recientemente en las administraciones públicas está teniendo un profundo impacto en los archivos, que se han visto obligados a enfrentarse de forma abrupta y a menudo poco planificada a un cambio de paradigma nunca antes visto.

Este eje narrativo reflexiona sobre la forma de afrontar estratégicamente este cambio de ciclo. Su contenido se centra en analizar la transición hacia el entorno digital, mediante el diseño de políticas de cierre para los expedientes físicos y estrategias de valoración y digitalización eficientes de estos documentos, sin olvidar las obligaciones de custodia y gestión del patrimonio documental producido en papel, que en ocasiones han sido desatendidas.

Asimismo, propone una aproximación a los retos de la gestión híbrida en la que conviven el formato físico y el digital y, por último, invita a profundizar en la evolución de los procesos de gestión documental.

Noticias relacionadas

En lo que respecta a Nuevos retos: ¿Infraestructuras vintage? se hablará acerca de la incorporación de diferentes formatos en los depósitos de los archivos, lo que implica un cambio en la concepción y planteamiento de los equipamientos.